قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مداهمة وتفتيش منازل فلسطينيين، أسفرت عن اعتقال عشرات الأشخاص، بينهم أسرى محررون، ومتضامنون أجانب.

اعتقال الأسير المحرر محمد يوسف وراسنة ووالده

وقال نادي الأسير: إن "قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة أشواق عوض بعد اقتحام وتفتيش منزل عائلتها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل، كما أعادت اعتقال الأسير المحرر محمد يوسف وراسنة ووالده يوسف عقب مداهمة منزليهما في بلدة الشيوخ شمالي شرق الخليل".

قوات خاصة إسرائيلية داهمت مخيم الأمعري جنوبي البيرة

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله، وداهمت قوات خاصة إسرائيلية مخيم الأمعري جنوبي البيرة واقتحمت منزلا.

اقتحام بلدات وقرى أبو شخيدم وكوبر وسنجل

وامتدت الاقتحامات إلى قرية بدو، حيث داهمت القوات قرية بدرس غرب رام الله، بالتزامن مع اقتحام بلدات وقرى أبو شخيدم وكوبر وسنجل شمالي المدينة.

كما طالت الاقتحامات عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، وميثلون جنوب جنين، ومخيم الفارعة جنوب طوباس، وعوريف جنوب نابلس، وتقوع جنوب شرق بيت لحم.

اهمة مخيم العروب شمال المدينة وإطلاق قنابل صوت داخل المخيم

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة الشيوخ، بالتزامن مع مداهمة مخيم العروب شمال المدينة وإطلاق قنابل صوت داخل المخيم، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية.

