3 قرارات من النيابة بشأن حريق مخزن قطع غيار سيارات في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن لقطع غيار السيارات نشب به حريق بمنطقة القطامية نطاق قطاع القاهرة الجديدة، دون وقوع أي إصابات بشرية لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء مالك المخزن لسماع أقواله.



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن مدعومة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المنشآت المجاورة، قبل أن تنجح القوات في إخماد الحريق بالكامل.



وفي السياق نفسه، باشر رجال المباحث إجراء التحريات اللازمة، حيث تم سؤال شهود العيان، وبدء تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أنواع الحرائق وكيفية التعامل معها

الحرائق التي تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة.

الحرائق التي تحدث في المواد السائلة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات، ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثاني أكسيد الكربون، الهالون، البودرة. ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

