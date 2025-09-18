ما الخدمات التى يُقدّمها نظام التأمين الصحي الشامل وفقا للقانون

حدّد نظام التأمين الصحي الشامل حزمةً من الخدمات الطبية المتكاملة التي تضمن للمواطنين الحصول على رعاية صحية متطورة وفق معايير الجودة العالمية، حيث يشمل النظام تسع خدمات رئيسية تبدأ من الكشف الطبي والعلاج، وصولًا إلى العمليات الجراحية والخدمات الوقائية، بما يرسّخ مبدأ العدالة الصحية.

الخدمات الصحية التأمينية

وتشمل خدمات النظام مجموعة من الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض، التي تُقدَّم للمؤمَّن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية. وللهيئة، بناءً على عرض اللجان المختصة بها، إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، مع مراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتُقدَّم تلك الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4- العلاج والإقامة بالمستشفيات أو المراكز المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقًا للقوائم الأساسية التي تصدرها اللجان المتخصصة بالهيئة.

7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج طبقًا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدرها اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذلك إعداد التقارير الطبية اللازمة.

8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية، متى توافرت إمكانية العلاج بالخارج، بناءً على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تُشكَّل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.

