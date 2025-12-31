الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

كأس أمم أفريقيا، كاف يعاقب قائد منتخب بوركينا فاسو بسبب تصريحاته

بوركينا فاسو والجزائر
بوركينا فاسو والجزائر
قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، معاقبة قائد منتخب بوركينا فاسو، بيرتراند تراوري، بسبب تصريحات أدلى بها عقب مباراة الجزائر، في الجولة الثانية من كأس أمم أفريقيا 2025.

غرامة كبيرة على قائد منتخب بوركينا فاسو 

وفي بيان للاتحاد البوركينابي لكرة القدم، على صفحته الرسمية، أكد أن الكاف عاقب قائد الخيول بغرامة مالية قدرها 10000 دولار أمريكي، بعدما قدم اعتذاره في جلسة الاستماع.

وانتقد قائد منتخب بوركينا فاسو الحكم الذي أدار مباراتهم أمام الجزائر،  قائلا أن التحكيم أفسد المواجهة.

وفازت الجزائر على بوركينا فاسو بهدف دون رد من ضربة جزاء سجلها رياض محرز.

مواعيد مباريات دور ال16 بكأس أمم أفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع ثالث المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - ثاني المجموعة السادسة (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - ثالث المجموعة السادسة (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44).

