إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية

18 حجم الخط

نجح الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي في تحقيق العديد من الإنجازات على مدار عام 2025 بتحقيق ميداليات عالمية وتصدر في البطولات الأفريقية والفوز بمناصب في الاتحاد الدولي للتجديف لم تتحقق من قبل، وفق رؤية وخطة مدروسة من جانب مجلس إدارة الاتحاد حتى تحقق غرضها بالوصول إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأكد اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، أن ما تحقق خلال عام 2025 جاء نتيجة خطة عمل واضحة ورؤية طويلة المدى، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل منذ توليه المسؤولية على تطوير المنظومة بالكامل فنيا وإداريا.

وقال القماطي: «الإنجازات التي حققها أبطال التجديف هذا العام لم تأت من فراغ بل هي ثمرة عمل شاق وتخطيط مستمر، ودعم كامل من الدولة المصرية واللجنة الأولمبية، وإيماننا بقدرات لاعبينا وأجهزتنا الفنية».

وأضاف: «حصول مصر على ميدالية عالمية وتصدر البطولات الأفريقية إلى جانب الفوز بمناصب دولية داخل الاتحاد الدولي للتجديف يؤكد أن التجديف المصري يسير في الاتجاه الصحيح، ونسعى للبناء على هذه النجاحات من أجل الظهور بشكل مشرف في أولمبياد لوس أنجلوس 2028».

واختتم شريف القماطي تصريحاته قائلا: «هدفنا الأساسي هو صناعة أبطال قادرين على المنافسة عالميا ورفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية وسنواصل العمل دون توقف لتحقيق طموحاتنا وطموحات الجماهير المصرية».

إنجاز تاريخي جديد

وحقق المنتخب المصري للتجديف الشاطئي إنجازا جديدا يضاف إلى سجل الرياضة المصرية، بعدما حصد الميدالية الفضية والمركز الثاني في بطولة العالم للتجديف الشاطئي، التي أقيمت في مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.

وجاء الإنجاز المصري عبر الثنائي علي حسن وآيات إبراهيم، اللذين قدما أداء بطوليا في سباق القارب الزوجي المختلط دبل الدمج، ونجحا في إنهاء السباق بزمن قدره 2:38:49 دقيقة في مواجهة قوية مع المنتخب البريطاني، ليضعا مصر في المركز التاسع في جدول الميداليات متفوقة على منتخبات كبرى مثل إيطاليا وأستراليا والتشيك.

لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي

كما توجت بعثة مصر للتجديف بلقب البطولة الأفريقية الثالثة للتجديف الشاطئي، بعد تحقيق إنجاز كبير بحصد 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات، لتتصدر مصر الترتيب العام لجدول الميداليات متفوقة على باقي المنتخبات المشاركة في البطولة التي أقيمت بمدينة إيست لندن بجنوب أفريقيا يومي 28 و29 أكتوبر 2025.

وشهدت منافسات قوية بين الناشئين وتحت 23 سنة والعمومي، بعدما كانت تونس قد حصدت لقب النسختين الماضيتين وجاء الميداليات الذهبية المصرية عبر تألق لافت لأبطال المنتخب الوطني في مختلف السباقات، وحصد منتخب مصر 14 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات.

وجاءت كالتالي حيث فاز الثنائي ريماس أحمد وسلمى صفوان بالميدالية الذهبية في سباق الزوجي سيدات تحت 23 سنة بعد التفوق على تونس بزمن 2.56 دقيقة، بفارق 13 ثانية عن المركز الثاني.

كما أحرز الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله الميدالية الذهبية في سباق الزوجي المختلط للناشئين بزمن 2.41 دقيقة، متقدمين بست ثوان على تونس.

وفي منافسات الزوجي عمومي رجال، حقق علي حسن وعمر موسى المركز الأول والميدالية الذهبية بزمن 2.48 دقيقة، بينما فاز زياد فرج وإبراهيم عبد اللطيف بالميدالية الذهبية في سباق الزوجي ناشئين.

كما أحرز أحمد العتيق ومريم عوض الله ذهبية سباق الزوجي المختلط تحت 23 سنة، في حين فازت ريماس أحمد وعاليا علي بذهبية الزوجي ناشئات.

وواصلت مريم عوض الله تألقها بحصد الميدالية الذهبية في سباق فردي سكيف ناشئات، قبل أن يهدي البطل عمر القماطي مصر الميدالية الذهبية الثامنة بعد تتويجه في سباق فردي سكيف عمومي رجال متفوقا على التونسي ريان حفصة، ليحسم بذلك المنتخب المصري لقب البطولة رسميًا.

أما الميداليات الفضية، فجاءت عبر الثنائي عمر القماطي وزياد سلامة اللذين حصلا على المركز الثاني في سباق الزوجي رجال تحت 23 سنة، إضافة إلى فضية فردي سكيف رجال تحت 23 سنة التي أحرزها زياد سلامة، أيضا توج يوسف سلامة بفضية فردي سكيف للناشئين.

وفي ختام المنافسات، نالت حبيبة علي الميدالية البرونزية في سباق فردي سكيف عمومي سيدات، كما حصل الثنائي مريم عبد اللطيف وسلمى صفوان على البرونزية في سباق الزوجي سيدات عمومي بزمن 3.10 دقيقة بعد تفوقهما على المنتخب المغربي، وبينما حصل أحمد عتيق ومريم عوض الله على ميدالية البرونزية.

4 ميداليات فى البطولة الدولية للتجديف الشاطئي بقبرص

ونجح المنتخب المصري للتجديف في حصد 4 ميداليات متنوعة خلال منافسات البطولة الدولية للتجديف الشاطئي التي أقيمت في قبرص خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل 2025 بمشاركة عدد من المنتخبات القوية.

وفاز منتخب الفراعنة بميداليتين ذهبيتين وميداليتين فضيتين، حيث حصد ياسين مصطفى المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الفردي تحت 14 سنة، بمشاركة 7 قوارب، كما حصد الثنائي ياسين القماطي ومريم عوض الله على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق الزوجي المختلط ناشئين، بمشاركة 7 قوارب.

فيما فاز بالميداليات الفضية مروان الشافعي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفردي ناشئين، من بين 20 قاربًا، ومريم عوض الله بالمركز الثاني والميدالية الفضية في سباق الفردي ناشئات، بمشاركة 9 قوارب.

9 ميداليات في البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك

وحصل المنتخب المصري للتجديف على 9 ميداليات متنوعة من البطولة الإفريقية السابعة عشرة للتجديف الكلاسيك بمدينة بريتوريا، أيضا للناشئين وتحت 23 سنة والعمومي والتي أقيمت على مدار يومي 1 و2 نوفمبر 2025.

وحصد الفراعنة على 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية، حيث فاز عمر حسام الدين، لاعب المنتخب المصري للتجديف على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق فردي سكيف خفيف الوزن تحت 23 سنة رجال، كما فاز زياد سلامة وزياد فرج بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى سباق نهائي زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة خفيف الوزن كما حصل أحمد العتيق وعبد الخالق البنا ومحمد الحسيني وعلى علاء على المركز الأول والميدالية الذهبية فى نهائى سباق رباعي عمومي رجال.

وجاءت الميداليات الفضية من نصيب عمر القماطي وعمر حسام الدين على المركز الثاني والميدالية الفضية فى سباق زوجي مزدوج تحت 23 سنة رجال وحصلت غادة ندا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي سكيف عمومي سيدات وعبد الخالق البنا على المركز الثاني والميدالية الفضية فى نهائى سباق فردي عمومي رجال.

كما حصلت مريم عوض الله وحبيبة علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجى مزدوج ناشئات، كما حصلت هنا السبكي ومريم عوض الله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نهائى سباق زوجي مزدوج تحت ٢٣ سنة سيدات وحصلت مريم همام على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق فردي خفيف الوزن سيدات.

18 ميدالية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات

وفاز المنتخب المصري بإجمالي 18 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» التي أقيمت على مدار أيام 15، 16، 22، 23 فبراير 2025 داخل المركز الأولمبي بالمعادي وأكاديمية اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة الدولي.

حصد الفراعنة في البطولة 18 ميدالية متنوعة ببطولة العالم للتجديف داخل الصالات «الأرجوميتر» بواقع 3 ميداليات ذهبية و11 ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

وحصد الميداليات الذهبية كلا من: محمد أكرم عبد الشافي في الفئة العمرية 19-20 رجال، وعبد الرحمن سعد في الفئة العمرية 19-20 رجال، وسارة ظافر المركز الأول في الفئة العمرية 21-22 سيدات.

فيما فاز الفراعنة بـ 11 ميدالية فضية وجاءت من نصيب محمد علاء قوطة في الفئة 23-39 سنة، خفيف الوزن، نور الهدى عرفة في الفئة 23-39 سنة، سيدات خفيف الوزن، أدهم محجوب في الفئة 23-39 سنة، خفيف الوزن، والفضية في الترتيب العام عمر الدبة في الفئة تحت 17 سنة، يوسف عبد العزيز ضمن منافسات الفئة 19-20 سنة، خفيف الوزن، عالية محمد علي في الفئة تحت 17 سنة، هنا الطويل في الفئة 19-20 سنة، سيدات خفيف الوزن، مريم الدمياطي في الفئة 19-20 سنة، زهراء محمد في فئة البارا PR1، علاء إبراهيم – فئة البارا PR1.

بينما كانت الميداليات البرونزية من نصيب كل من نور الهدى عرفة التي حصدت 3 ميداليات برونزية في سباق 500 متر وفي سباق 2000 متر والميدالية البرونزية والمركز الثالث في الترتيب العام للفئة 23-39 سنة، سيدات خفيف الوزن، محمد الدسوقي البرونزية في الفئة 23-39 سنة خفيف الوزن.

إقامة النسخة الأولى من بطولة الجمهورية للتجديف الشاطئي

وأعلن الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي، عن إقامة أول بطولة جمهورية للتجديف الشاطئي خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2025 في بورتوسعيد بمدينة بورسعيد بمشاركة عدد من الأندية والهيئات الرياضية من مختلف المحافظات.

تُعد هذه البطولة الأولى من نوعها على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى دعم رياضة التجديف الشاطئي التي تشهد اهتمامًا متزايدًا على الصعيدين المحلي والدولي، تمهيدًا للمنافسة في المحافل الإقليمية والعالمية.

تزامن مع البطولة تنظيم دورة تدريبية دولية لتأهيل مدربي التجديف الشاطئي، والتي نظمها الاتحاد الدولي للتجديف «World Rowing»، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتجديف، وقام بالتدريس فيها خبيران دوليان من الاتحاد الدولي، بمشاركة نخبة من المدربين المصريين والعرب.

وأقيمت الدورة التدريبية في بورتوسعيد خلال الفترة من 6 إلى 13 يوليو 2025 ضمن خطته الطموحة لثقل مواهب المدربين وحصولهم على أحدث الأساليب الخاصة بالتدريب والتي شارك فيها 15 مدرب مصري في تلك الدورة التدريبية والتي قام بالتدريس فيها 2 خبراء أجانب من فرنسيا والبرتغال.

تواجد في الدورة التدربية الذين تم اختيارهم لحضورها كل من القبطان محمد سلامة، عبد الرحمن صفوت، محمد فخري، محمود عبد الحليم، عادل بدر، عماد أحمد دين، صلاح ذكي، أسماء الزهيري، أحمد قوطة، حسام محمد نبيل، محمد أحمد عبد الكريم، عبد الرازق أبو ضيف، عمر الصبحي، محمد حسين، محمد تيمور.

الاتحاد الأفريقي للتجديف يختار 9 مصريين في تشكيل اللجان

أعلن الاتحاد الأفريقي للتجديف برئاسة الجزائري مهدي قريدي، تشكيل لجانه الجديدة التي ضمت 9 مصريين دفعة واحدة لأول مرة في تاريخ الاتحاد المصري للتجديف.

وجاء اللواء شريف القماطي رئيس الاتحاد المصري للتجديف، ضمن أعضاء اللجنة القانونية للاتحاد الأفريقي للعبة، وجاء محمد الشيشي رئيسا للجنة، وفي لجنة التحكيم جاء الحكم الدولي رشا رضا رئيس اللجنة وفي العضوية الحكم الدولي عمرو إسماعيل حلمي.

وفي لجنة المدربين إيما بناني، وفي لجنة اللاعبين علي علاء حسن، وفي لجنة الطب الرياضي جاء الدكتور عبد الرحمن مجدي، وفي اللجنة الفنية والتنظيمية نورهان مصطفى حنفي، وفي اللجنة الإعلامية وليد عبد المنعم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.