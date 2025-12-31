الأربعاء 31 ديسمبر 2025
أخبار مصر

جامعة المنوفية تناقش رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة والصحفية شيماء النقباسي بقسم الإعلام

الباحثة والصحفية
الباحثة والصحفية شيماء النقباسي
شهدت كلية الآداب بجامعة المنصورة، اليوم مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الباحثة والصحفية شيماء النقباسي بقسم الإعلام – شعبة صحافة، بعنوان «الاستقطاب السياسي في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي ودوره في تشكيل اتجاهات الشباب المصري – دراسة ميدانية بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية 2023»، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بدعم الدراسات المرتبطة بالقضايا الإعلامية والمجتمعية المعاصرة.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور عبد الهادي أحمد عبد الهادي النجار أستاذ الصحافة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، فيما ضمت لجنة المناقشة والتحكيم الأستاذ الدكتور شريف درويش اللبان أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة رئيسًا ومناقشًا، والدكتور مجدي عبد الجواد الداغر أستاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة مناقشًا وعضوًا.

 

وتناولت الرسالة بالدراسة والتحليل دور مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الوعي السياسي لدى الشباب خلال الفترات الانتخابية، مع التركيز على ظاهرة الاستقطاب السياسي وانعكاساتها على الاتجاهات والمواقف السياسية.

واعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي باستخدام أداة الاستبيان على عينة من الشباب المصري، لرصد أنماط التعرض للمحتوى السياسي وتحليل العلاقة بينه وبين حدة الاستقطاب السياسي.

وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح الباحثة درجة الماجستير في الآداب – شعبة صحافة، بقسم الإعلام

جامعة القاهرة جامعة المنوفية مواقع التواصل الاجتماعي كلية الآداب بجامعة المنصورة شبكات التواصل الاجتماعي انتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2023 الانتخابات الرئاسية

