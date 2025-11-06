الخميس 06 نوفمبر 2025
دين ودنيا

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

نظم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع جامعة المنوفية الأهلية ندوة توعوية موسعة بعنوان "مخاطر المراهنات والدارك ويب على الشباب"، وذلك في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم، وضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية الذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية منذ سنوات


حاضر خلال الندوة الدكتور بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وحظيت بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

تحريم المراهنات الإلكترونية المستهدفة للشباب عبر الألعاب الرقمية


وركزت الندوة على بيان الحكم الشرعي الواضح -الذي أعلنه المركز من خلال بياناته- لتحريم المراهنات الإلكترونية المستهدفة للشباب عبر الألعاب الرقمية، مؤكدةً أنها صورة من القمار المحرم الذي يؤدي إلى ضياع الأموال وهدم القيم وتفكك الأسر، وأكل المال بالباطل.


كما استعرضت الندوة المخاطر الجسيمة للإنترنت المظلم "الدارك ويب" وما يشكله من تهديد حقيقي للأمن الفكري والسلوكي للشباب والأجيال الناشئة.

بناء وعي الشباب وتحصينهم دينيًّا وفكريًّا يمثل حجر الزاوية في مواجهة هذه المخاطر الرقمية


وشددت الندوة على أن بناء وعي الشباب وتحصينهم دينيًّا وفكريًّا يمثل حجر الزاوية في مواجهة هذه المخاطر الرقمية، مؤكدة أن المنهج الإسلامي يقدم الحلول الناجحة للحفاظ على العقول والأموال من أي إفساد.


واختتمت الندوة بتفاعل طلابي كبير، أعرب خلاله الطلاب عن تقديرهم لدور الأزهر الشريف في نشر الوعي وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المعاصرة والإسهام في نهضة الوطن.

