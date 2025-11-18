الخميس 20 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الصين: احتجاج اليابان على دورياتنا البحرية "غير مبرر"

أكدت الصين أن احتجاج اليابان على دورية خفر السواحل الصيني التي نفذتها بكين في مياهها الإقليمية، غير مبرر.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الثلاثاء: "جزيرة دياويوي داو والجزر التابعة لها هي جزء أصيل من الأراضي الصينية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وجاء تصريح نينج، ردا على استفسار بشأن تقارير إعلامية تفيد بأن 4 سفن تابعة لخفر السواحل الصيني دخلت المياه المحيطة بجزيرة بدياويوي داو في 16 نوفمبر الجاري.

وكان مينورو كيهارا، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، قال في تصريحات سابقة، إن بلاده قدمت احتجاجات شديدة اللهجة عبر قنوات دبلوماسية، بشأن الدورية المذكورة.

