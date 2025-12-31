الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رياضة

أبرزها مواجهة مصر وبنين، مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
18 حجم الخط

تختتم اليوم الأربعاء، فعاليات دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي تقام في المغرب وتستمر حتى يوم 18 يناير القادم.

وتحددت غالبية المنتخبات المتأهلة لدور الـ16، ولكن يتبقى فقط ترتيب المجموعتين الخامسة والسادسة، حيث تقام مبارياتهما مساء اليوم الأربعاء.

مواعيد مباريات دور ال16 بكأس أمم أفريقيا 

السبت 3 يناير:

السنغال مع ثالث المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في طنجة) (المباراة رقم 37).

مالي - تونس (ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء) (المباراة رقم 38).

الأحد 4 يناير:

المغرب - تنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) (المباراة رقم 39).

جنوب إفريقيا - ثاني المجموعة السادسة (ملعب البريد في الرباط) (المباراة رقم 40).

الإثنين 5 يناير:

مصر - بنين (الملعب الكبير في أغادير) (المباراة رقم 41).

نيجيريا - ثالث المجموعة السادسة (المركب الرياضي في فاس) (المباراة رقم 42).

الثلاثاء 6 يناير:

الجزائر - الكونغو الديمقراطية (الملعب الأولمبي في الرباط) (المباراة رقم 43).

أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسة (الملعب الكبير في مراكش) (المباراة رقم 44)

منتخب مصر يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمباراة بنين

يستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية على الملعب المخصص له في مدينة أغادير المغربية، في إطار تحضيراته لمواجهة منتخب بنين في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2025 المقامة حاليًّا في المغرب.

وكان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قرر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات، أمس الثلاثاء، لكسر حالة الملل من التدريبات لدى اللاعبين.

ومن القرر، أن يخوض منتخب مصر مرانًا قويًّا تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وجهازه المعاون طارق سليمان ومحمد عبد الواحد وسعفان الصغير.

منتخب مصر يواجه بنين في ثمن النهائي

وضرب منتخب بنين موعدًا مع منتخب مصر متصدر المجموعة الثانية في دور الـ16 (ثمن النهائي) في بطولة أمم إفريقيا، بعد تأهل بنين كثالث عن المجموعة الرابعة.

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة في دور الستة عشر ببطولة أمم إفريقيا 2025 أمام بنين يوم الإثنين المقبل 5 يناير 2026، وتنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

