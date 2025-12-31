مقطع مرعب، عامل ينجو من الموت بأعجوبة بعد إصابته بصاعقة برق (فيديو)

الأربعاء 31 ديسمبر 2025
صاعقة برق تضرب عاملا، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرعب، يظهر لحظة ضرب صاعقة برق لعامل أثناء تفريغه حمولة من إحدى الشاحنات، وبرغم أن الصاعقة أسقطت العامل في الحال على الأرض مغشيًا عليه، لكنه نجا من الموت بأعجوبة، أما إصابته فوُصفت بـ "الخطيرة".

عامل ينجو من الموت ضربته صاعقة برق 

 وأثار المقطع حالة من الفزع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وكشفوا أن العامل يحمل الجنسية السورية واسمة محمد الأحمد، ويعمل في ولاية هاتاي التركية، وكان يقوم بإفراغ شاحنة، عندما فاجأه البرق مرسلًا صاعقة فضربته مباشرة، وأدت إلى سقوطه في الحال، مصابًا بإصابات خطيرة، لكنه نجا من الموت، وطالب النشطاء بعدم العمل أو الاقتراب أثناء البرق، محذرين من صواعق البرق، التي يمكن أن تصيب العديد من الناس، الذين يسيرون في أماكن مكشوفة. 

وعلق عدد من شهود العيان في ولاية هاتاي التركية قائلين: "أُصيب الرجل بجروح خطيرة، بعد أن تعرض للصعق من برق، أثناء تفريغه حمولة من مقطورة شاحنة في منطقة أرسوز بمحافظة هاتاي".


وقال البلوجر تحسين علي "الله يشفيه، لكنه يمكن أن يتعرض لأضرار شديدة نتيجة صعقة البرق، ومنها حروق أوفقدان وضعف السمع والبصر، وكهرباء بالجسم ممكن تؤدي لشلل، وممكن تعمل نوبات صرع بالدماغ"

أما البلوجر سعفان عبد الواحد فقال: "أسأل الله العظيم أن يشفيه أعتقد معه جهاز اتصال أو ماشابه ذلك الصاعقة ضربته ضربة خاصة دقيقة جدًا".

أضرار صاعقة البرق على الإنسان

جدير بالذكر أن التعرض لصعقة البرق حدث نادر، بحسب الخبراء، لكنه خطير جدًا، ويمكن أن يؤثر على الجسم بطرق مختلفة حسب شدة الصعقة وطريقة وصولها للجسم.

وأكدت الأبحاث الطبية أن تعرض الإنسان لصعق البرق يؤثر على القلب، فقد يسبب اضطرابًا مؤقتًا في نبض القلب أو توقفًا قصيرًا، ثم يعود النبض تلقائيًا في بعض الحالات.

لحظة تعرض عامل لصعقة برق، فيتو
لحظة تعرض عامل لصعقة برق، فيتو

وبالنسبة للجهاز العصبي فقد يحدث فقدان وعي، وتشنجات، وارتباك، وصداع، أو ضعف مؤقت في الذاكرة والتركيز. وغالبًا تكون حروقًا سطحية (وليست عميقة) بسبب مرور التيار أو سخونة الملابس، وقد تظهر علامات على الجلد.

كما يمكن أن تحدث تقلصات عضلية قوية قد تسبب آلامًا أو كسورًا نادرة، وقد يتأثر السمع (طنين أو ضعف مؤقت)، أو البصر بشكل عابر، وقد يحدث توقف مؤقت في التنفس.

وأكد الأطباء أن كثيرا من المصابين ينجون من هذه الصواعق، خاصة مع الإسعاف السريع، حيث يمر البرق في الجسم خلال جزء من الثانية، وهذا يقلل أحيانًا من الأذى الدائم مقارنة بتيارات كهربائية أخرى.

وحذر الخبراء من الوقوف في أماكن مكشوفة أثناء البرق، وطالبوا بالاحتماء داخل مبنى أو سيارة مغلقة أثناء العواصف، وتجنب الأماكن المفتوحة، والأشجار العالية، والمسطحات المائية وقت البرق.

