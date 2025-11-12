مقطع مرعب، لحظة سقوط طفل داخل أسانسير ووالده ينقذه من الموت بأعجوبة (فيديو)

18 حجم الخط

سقوط طفل من أسانسير، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مرعبا، يوثق لحظة سقوط طفل من مصعد أحد البنايات السكنية، لكن العناية الإلهية أنقذته عندما انتبه والده بسرعة، وقام بالإمساك به، قبل أن تنتهي حياته في هذا الحادث.

لحظة مرعبة لسقوط طفل من أسانسير

ويكشف مقطع الفيديو المرعب لحظة استناد طفل على باب مصعد أحد البنايات السكنية في روسيا، وأثناء استناد الطفل الصغير، لا يتعدى عمره العامين، فُتح باب المصعد فجأة، وانزلقت قدم الطفل داخل "بئر الأسانسير"، لكن والده انتبه بسرعة وفي لحظة خاطفة قام بالإمساك بالطفل، بعد أن هوى جزء من جسده داخل فتحة المصعد، وأنقذ الأب طفله من لحظة موت محققة، داخل جوف المصعد.

لحظة سقوط طفل داخل أسانسير، فيتو



أثار الحادث حالة من الرعب والفزع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بالانتباه عند استدعاء المصعد أو الوقوف أمامه، وخاصة أن بعض أبواب المصاعد تكون مفتوحة برغم عدم وجود المصعد، ما أدت لكوارث وفقدان العديد من الأرواح.

علق البلوجر معاذ قائلًا: "الحادثة هذه وقعت قبل أيام في روسيا لطفل استند بجسمه على باب المصعد وسقط هناك، والده قدر ينقذه بلحظتها… الموضوع مهم للغاية لازم الانسان ينتبه على خطورة باب المصعد بعضها تصميمها ضعيف ويسهل فتحها والسقوط منها!"

والد الطفل ينقذه من موت محقق داخل أسانسير

وقال البلوجر أكمل عبد الرازق: "الحمد لله الطفل بخير، أبوه أنقذه فورًا بعد سقوطه في حفرة المصعد. الحادثة حصلت في فورونيج بروسيا يوم 8 نوفمبر 2025، وفتح تحقيق جنائي بالموضوع.. لكن الحادث مرعب"

Rusya’da ailesinin gözü önünde asansör boşluğuna düşen 3 yaşındaki çocuk yaralandı. pic.twitter.com/1eEshUQaa4 — TRT HABER (@trthaber) November 11, 2025

أما البلوجر طالب توفيق فقال: " الحمدلله أن والده أنقذه في اللحظة الأخيرة علينا ننتبه على أطفالنا ونحافظ عليهم.. وألا ندعهم وحدهم عند استدعاء الأسانسير"

أما البلوجر يوسف سليم فقال: "المصاعد قنابل موقوتة!... 70% من حوادث المصاعد سببها ضعف الصيانة الدورية.. أبواب المصاعد الهشة لا تتحمل حتى وزن طفل صغير.. ملاحظة ضرورية يجب أن تكتب قرب المصعد عن خلل فيه يرجى عدم الاقتراب منه باستخدامه هذه وسيلة الإنقاذ مطلوبة سهلة التنفيذ".

سقوط طفل داخل بئر الأسانسير، فيتو

وعلقت البلوجر رهف حمدي قائلة: " كثرت حوادث المصاعد ليست طبيعية، الوضع أصبح مرعب.. حاليًا أرى كبار السن وأطفال وحتى شباب يخافون من المصاعد، والله عندهم فوبيا وبعضهم بسبب الأسانسير حدثت لهم مواقف فيها وأي بيت يكون فيه شخص حدث له حادثه بالمصعد، بعضها مهملة أو مواد رديئة أو ليست لها صيانة ولا رقابة! هذه أرواح ناس مش لعبة"



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.