في محطة مترو تاريخية، عمدة نيويورك الجديد زهران ممداني يؤدي اليمين الدستورية غدا

يؤدي زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك الجديد غدا الخميس اليمين الدستورية ليمارس مهامه رسميًا مع بداية عام 2026، على أن تستمر احتفالات التنصيب حتى ليلة رأس السنة الجديدة.

وينظم فريق ممداني حفلين منفصلين لهذه المناسبة التاريخية.

حفل خاص وحفل عام

في البداية، سيؤدي ممداني اليمين في حفل صغير خاص بحضور عائلته في محطة مترو قديمة، تقع في مبنى البلدية في مانهاتن، في وقت متأخر من الليل، ثم في فترة ما بعد الظهر، سيقيم حدثًا أكبر يتضمن حفلًا عامًا في الشارع، حيث يتوقع أن يجذب العديد من سكان المدينة والزوار.

اليمين الدستورية في موقع مميز

في تقليد معهود، يبدأ العمدة الجديد عادةً فترة ولايته بأداء اليمين في مكان رمزي، وعلى الرغم من أن سابقيه، مثل رئيس البلدية المنتهية ولايته إريك آدامز، قد أدوا اليمين في ميدان تايمز سكوير، فإن ممداني اختار موقعًا خاصًا لأداء اليمين الدستورية في محطة مترو أنفاق قديمة كانت تعتبر جزءًا من أول خط مترو في المدينة.

وتم تصميم محطة قاعة المدينة القديمة لتكون محطة رئيسية لأول خط مترو في نيويورك، ولكن تم إغلاقها عام 1945، واليوم، لا يمكن لسكان المدينة إلا إلقاء نظرة خاطفة عليها أثناء ركوب القطار رقم 6 بعد محطته الأخيرة في وسط المدينة، وباستثناء الجولات التاريخية المصحوبة بمرشدين، تعتبر هذه المحطة أحد المواقع التي لا يتمكن معظم الناس من زيارتها.

مشاركة الشخصيات البارزة في الحدث

المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيتيا جيمس، التي تعد حليفًا سياسيًا ومنافسًا بارزًا للرئيس دونالد ترامب، ستكون هي التي ستتولى مراسم أداء اليمين الدستورية لممداني، مما يضيف طابعًا خاصًا ومميزًا لهذا الحدث المهم في تاريخ المدينة.

