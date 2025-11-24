الإثنين 24 نوفمبر 2025
بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

ممداني وترامب، فيتو
ممداني وترامب، فيتو
قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب، زهران ممداني، إنه لا يزال يعتبر الرئيس دونالد ترامب "فاشيا"، رغم اللقاء الودي الذي جمعهما في البيت الأبيض.

وأكد ممداني لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة أمس الأحد "هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم".

وكان ممداني الذي يقدم نفسه على أنه اشتراكي ديمقراطي قد التقى بالرئيس الجمهوري الجمعة بعد أشهر من تقاذف الاتهامات، حيث تعهد الاثنان بالتعاون من أجل مستقبل المدينة.

حتى أن ترامب الذي اقترح سابقا ترحيل النيويوركي المولود في أوغندا، هبّ لنجدة ممداني خلال تلقيهما أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض.

وعندما سأل أحد الصحفيين ممداني ما إذا كان لا يزال يعتبر الرئيس فاشيا، تدخل ترامب قائلا "لا بأس. يمكنك قول ذلك بكل بساطة، هذا أسهل من شرحه. لا أمانع".

وفي مقابلته مع "إن بي سي نيوز"، أوضح ممداني "ما أعجبني في المحادثة التي أجريتها مع الرئيس، هو أننا لم نكن خجلين بشأن نقاط الخلاف والسياسات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".

وأضاف "وجدت أن الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس كان مثمرا وأعادنا إلى المواضيع الرئيسية للحملة التي خضناها: تكاليف السكن ورعاية الأطفال والبقالة والمرافق".

وبعد تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن أكبر مدينة في الولايات المتحدة ونشر الحرس الوطني فيها، أشاد ترامب في البيت الابيض بفوز ممداني التاريخي في الانتخابات وقال إنه قادر على القيام "بعمل رائع"، مضيفا: "سنساعده على تحقيق حلم الجميع: أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".

وبشأن حديث ممداني عن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك قال ترامب:"لم أناقش ما إذا كان ممداني سيعتقل نتنياهو لو زار نيويورك".

