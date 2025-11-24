بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

18 حجم الخط

قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب، زهران ممداني، إنه لا يزال يعتبر الرئيس دونالد ترامب "فاشيا"، رغم اللقاء الودي الذي جمعهما في البيت الأبيض.

وأكد ممداني لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة أمس الأحد "هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم".

وكان ممداني الذي يقدم نفسه على أنه اشتراكي ديمقراطي قد التقى بالرئيس الجمهوري الجمعة بعد أشهر من تقاذف الاتهامات، حيث تعهد الاثنان بالتعاون من أجل مستقبل المدينة.

حتى أن ترامب الذي اقترح سابقا ترحيل النيويوركي المولود في أوغندا، هبّ لنجدة ممداني خلال تلقيهما أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض.

وعندما سأل أحد الصحفيين ممداني ما إذا كان لا يزال يعتبر الرئيس فاشيا، تدخل ترامب قائلا "لا بأس. يمكنك قول ذلك بكل بساطة، هذا أسهل من شرحه. لا أمانع".

وفي مقابلته مع "إن بي سي نيوز"، أوضح ممداني "ما أعجبني في المحادثة التي أجريتها مع الرئيس، هو أننا لم نكن خجلين بشأن نقاط الخلاف والسياسات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".

وأضاف "وجدت أن الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس كان مثمرا وأعادنا إلى المواضيع الرئيسية للحملة التي خضناها: تكاليف السكن ورعاية الأطفال والبقالة والمرافق".

وبعد تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن أكبر مدينة في الولايات المتحدة ونشر الحرس الوطني فيها، أشاد ترامب في البيت الابيض بفوز ممداني التاريخي في الانتخابات وقال إنه قادر على القيام "بعمل رائع"، مضيفا: "سنساعده على تحقيق حلم الجميع: أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".

وبشأن حديث ممداني عن اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار نيويورك قال ترامب:"لم أناقش ما إذا كان ممداني سيعتقل نتنياهو لو زار نيويورك".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.