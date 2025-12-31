الأربعاء 31 ديسمبر 2025
استعدادات قصوى في صحة شمال سيناء لاحتفالات رأس السنة

 رفعت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء، حالة الاستعداد القصوى والتأهب تزامنًا مع الاحتفال برأس السنة وأعياد الميلاد المجيد تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء  وزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

 

رفع حالة الطوارئ في جميع المنشآت الصحية بشمال سيناء  

 وأعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن رفع حالة الطوارئ، في جميع المنشآت الصحية ومستشفيات المحافظة وخاصة مستشفى العريش العام، بالتنسيق مع مرفق الإسعاف بالعريش.

 

و أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم تنظيم جميع إجازات الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفيات ومضاعفة الأعداد بالنوبتجيات وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، وتوفير أدوية ومستلزمات إضافيه بالطوارئ، وجاهزية ارصدة بنوك الدم، لمواجهة الحالات الطارئة التي تصل إلى المستشفيات مشيرا الي التواجد الكامل للفرق الطبية وفرق الانتشار السريع داخل المستشفيات على مدار الساعة بجميع مستشفيات المحافظة.

ولفت  عبد العال  إلى تشكيل غرفة طوارئ بديوان عام المديرية بمدينة العريش والتنسيق على مدار اليوم مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرفة المركزية للطوارئ بوزارة الصحة.

 

كما أكد الدكتور مصطفي فهيم مدير إدارة الطواري بمديرية الصحة بشمال سيناء إلى عمل غرفة الطواري بالمديرية طوال 24 ساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل معها بصورة فورية.

