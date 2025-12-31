مرشح لرئاسة برشلونة يكشف خطة إعادة ميسي من جديد

18 حجم الخط

كشف مارك سيريا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة برشلونة، عن مشروعه الطموح الذي يهدف من خلاله لتحويل ليونيل ميسي، أسطورة البارسا ونجم إنتر ميامي الحالي، إلى شريك استراتيجي للنادي الكتالوني.

وكان سيريا أعلن عن ترشحه للانتخابات المقرر إجراؤها بين 15 مارس و15 يونيو 2026.

عودة ميسي إلى برشلونة

ووفقًا لما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فقد زار سيريا مقرها للحديث عن مشروعه الذي يسعى من خلاله لنيل ثقة أعضاء برشلونة.

وقال سيريا: "ليونيل ميسي يمثل علامة تجارية متعددة الجنسيات، والحقيقة أن نجاحه يثير الإعجاب ويجب أن نتعلم منه الكثير، لأنه يمتلك فريقًا من المحترفين على أعلى مستوى في كافة المجالات. لذا، الأمر لا يتعلق بمجرد الذهاب لتناول حفل شواء، بل بتقديم مشروع حقيقي يكون فيه ميسي شريكًا استراتيجيًا للنادي".

وشدد: "الدائرة المقربة من ميسي والأشخاص الذين يتخذون القرار معه لديهم مشروع، وأنا نشرته في أعوام 2021 و2023 و2025، ليكون ليو شريكًا استراتيجيًا في كافة المجالات التي نحتاج فيها لزيادة الإيرادات بشكل عاجل".

وواصل: "سأقول رقمًا واحدًا فقط: نحن ندر حاليًا 994 مليونًا كإيرادات. في موسم 2017-2018، ومع ما أعتبره أسوأ مجلس إدارة في تاريخ النادي، حققنا 990 مليونًا. إذا طبقت نسبة التضخم، يجب أن تكون إيرادات برشلونة اليوم 1.2 مليار. إما أن ندرك أن ليونيل ميسي هو عنصر استراتيجي، ليس لليوم فقط بل لمستقبل النادي ولحماية نموذج ملكية النادي والحفاظ عليه، أو أننا لا نفهم شيئًا في عالم الرياضة".

واستطرد: "هل سيعود ميسي كلاعب لبرشلونة؟.. هذا قرار تتخذه الإدارة الفنية بالاتفاق معه، وليس مارك سيريا. هذا أمر قد يتغير..".

وأردف: "أتمنى بشدة أن يودع ميسي الملاعب ضمن صفوف برشلونة، لكن إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فليكن كشخصية مؤسسية وتجارية تمنحنا الموارد التي نحتاجها".

وعن تلقيه ردًا من ميسي، أجاب ضاحكًا: "هذا سيأتي لاحقًا. لن أجيب على كل شيء اليوم. سيكون لدينا رد بكل تأكيد، سنجهز التفاصيل وأنا متأكد من أن ليو يريد العودة إلى برشلونة، والبارسا بدوره يحتاج إلى ليو".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.