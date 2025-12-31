ندوة لمناقشة كتاب «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» السبت المقبل

18 حجم الخط

ينظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، في السادسة من مساء السبت المقبل 3 يناير ندوة لمناقشة كتاب «حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب» للكاتبة والصحفية سمية عبد المنعم.

يشارك في مناقشة الكتاب كلٌّ من الناقد الفني والصحفي أمجد مصطفى، والباحث والكاتب الصحفي شريف عارف، فيما يدير الندوة الشاعر والصحفي جمال فتحي.

كتاب حليم.. أسرار وحكايات مع حكّام العرب

ويتناول الكتاب، عبر فصوله المختلفة، علاقة الفنان الكبير عبد الحليم حافظ بعدد من القادة والزعماء العرب، من بينهم: جمال عبد الناصر، أنور السادات، الملك الحسن الثاني، عبد الله السلال، إلى جانب علاقاته برؤساء كلٍّ من العراق والجزائر وتونس والكويت، كما ترصد المؤلفة مواقفه السياسية، وأغانيه الوطنية، ودوره في مساندة القضية الفلسطينية، وغيرها من المحطات المرتبطة بمسيرته الفنية والإنسانية.

الكاتبة سمية عبد المنعم

يُذكر أن الكاتبة الصحفية سمية عبد المنعم صدر لها عدد من المؤلفات في مجالات مختلفة، من بينها المجموعات القصصية: «جنون الحب» و«سرير فارغ»، ودواوين شعر العامية: «شبابيك» و«حنين»، إلى جانب كتاب «سبع عربات مسافرة في أدب محمد عبد المنعم زهران»، كما نالت عدة جوائز أدبية، من أبرزها جائزة عبد الغفار مكاوي من اتحاد كتاب مصر عن مجموعتها القصصية «سرير فارغ»، وجائزة صلاح هلال الأدبية، وجائزة الكتاب الذهبي في شعر العامية من مؤسسة روزاليوسف.

