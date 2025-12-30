وزارة الثقافة تختتم الموسم الثامن لمسابقة "المواهب الذهبية" لذوي الهمم

18 حجم الخط

اختتمت وزارة الثقافة، فعاليات الموسم الثامن من مسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الهمم، والتي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع جمعية «البلد اليوم» للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المجتمعية، وتمكين ذوي الهمم من عرض مواهبهم وإبداعاتهم الفنية على منصة مخصصة تبرز قدراتهم وإسهاماتهم في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

شهد الحفل حضور المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة هادية صابر، رئيس مجلس إدارة جمعية «البلد اليوم»، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني.

وتحدث المعماري حمدي السطوحي، رئيس صندوق التنمية الثقافية، خلال الاحتفالية مؤكدا أن «المواهب الذهبية» ليست مسابقة بالمعنى التقليدي، بل منصة للتعاون والتكامل، تمنح المشاركين فرصة التعبير عن فنهم والاستمتاع به، مع تسليط الضوء على مواهبهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وأن نجاح أي فعالية ثقافية يتحقق من خلال شراكة متكاملة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والثقافية.

وأشار السطوحي إلى أن اسم المسابقة «الذهبية» يعكس الموهبة والرؤية والهدف والمسؤولية، مضيفًا أن عروض المشاركين تتجاوز المفاهيم التقليدية للقدرات الحسية لتصل إلى وعي أوسع وقدرة أعمق على الإحساس والإبداع.

واختتم كلمته بالتهنئة لجميع المشاركين والقائمين على المسابقة، مؤكدًا أن «المواهب الذهبية» نموذج ناجح للتكامل الثقافي والمجتمعي يستحق الاستمرار والتطوير.

من جانبها، أكدت الدكتورة هادية صابر أن المسابقة تحمل رسالة واضحة لذوي الهمم، مفادها أن وجودهم في المجتمع حضور حقيقي وقوي، وأن وقوفهم على خشبة المسرح يمثل انتصارًا على القيود والصور النمطية، ودعوة إلى مجتمع أكثر عدالة وشمولًا.

وشهد الموسم الثامن مشاركة أكثر من 600 متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المحافظات الحدودية، في فروع متنوعة تشمل الاستعراض، والعزف، والإنشاد الديني، والغناء الفردي والجماعي، قبل أن يُختتم الحفل بتكريم الفائزين وأعضاء لجان التحكيم تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الموسم.

وأبرز حفل ختام مسابقة المواهب الذهبية الدور المحوري الذي يقوم به صندوق التنمية الثقافية في إتاحة المساحات الفنية والثقافية لذوي الهمم، وتوفير المنصات اللازمة لتطوير مواهبهم وإظهار إبداعاتهم أمام الجمهور، بما يعكس التزام الوزارة بدعم الفنون وتعزيز الشراكة المجتمعية.

