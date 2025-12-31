الأربعاء 31 ديسمبر 2025
خارج الحدود

القوات الإسرائيلية تتوغل في عدة مناطق بريف القنيطرة الجنوبي

قوات الإحتلال الإسرائيلية،
قوات الإحتلال الإسرائيلية، فيتو
ذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت مرة جديدة اليوم الأربعاء في مناطق بريف القنيطرة الجنوبي.

قوات الاحتلال أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة

وذكرت أن "قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات، بينها سيارتا هايلكس، إضافة إلى آلية همر، توغلت من مدخل بلدة بئر عجم باتجاه قرية بريقة".

وكانت القوات توغلت أمس بين قريتي رويحينة والمشيرفة، وأقامت حاجزا مؤقتا عند تقاطع قرية أم العظام بريف القنيطرة الشمالي، كما توغلت في قرية العشة، واعتقلت أحد المواطنين، فيما أقامت حاجزا مؤقتا بين قرية عين الزيوان وبين بلدة كودنة، بريف القنيطرة الجنوبي.

خرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية، وخرق اتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974، من خلال التوغل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.

الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية

وتطالب سوريا باستمرار بخروج القوات الإسرائيلية من أراضيها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات إسرائيل.

وفى سياق منفصل قالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان صادر عنها أمس الثلاثاء: “قواتنا وشركاؤها قتلوا واعتقلوا 25 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي بعد غارات 19 ديسمبر في سوريا”.

الغارات الأمريكية على تنظيم داعش

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات على عدد من مواقع تنظيم داعش في سوريا، وذلك ردا على هجوم تعرضت له قوة أمريكية على يد عناصر من التنظيم.

