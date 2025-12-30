الذهب يهيمن على 2025 بأقوى أداء سنوي منذ 45 عاما بفضل الفائدة والتوترات

18 حجم الخط

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، معوضة جزءا من الخسائر الحادة التي شهدتها الجلسة السابقة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يعزز توقعات اختتام العام بأفضل أداء سنوي للمعدن النفيس منذ 1979.

ارتفاع أسعار الذهب

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.8% إلى 4365.86 دولار للأونصة، بينما زادت العقود الآجلة في السوق الأمريكية 0.8% مسجلة 4380.10 دولار.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن سجل الذهب أمس الاثنين أكبر تراجع يومي له منذ 21 أكتوبر، مدفوعا بموجة جني أرباح من أعلى مستوى قياسي عند 4549.71 دولار حققه يوم الجمعة الماضي.

أداء استثنائي في 2025

شهد الذهب أداء تاريخيا هذا العام، حيث قفزت قيمته نحو 66% منذ بداية يناير، مسجلا أعلى مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود.

ويعزى هذا الصعود القوي إلى مجموعة عوامل منها موجة تخفيضات أسعار الفائدة عالميا، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وشراء البنوك المركزية القوي للمعدن، وتدفقات استثمارية مرتفعة على الصناديق المدعومة بالذهب.

توقعات واستقرار نسبي

يتطلع السوق الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لشهر ديسمبر،المقرر نشره لاحقًا اليوم، وسط توقعات بتخفيضين لأسعار الفائدة خلال العام المقبل، وهو ما قد يدعم الطلب على الذهب كأصل ملاذ آمن.

وأشار "بيتر جرانت"، نائب رئيس شركة زانر ميتالز، إلى أن السوق شهد تقلبات حادة أمس قبل أن تستقر اليوم، مؤكدًا أن التداول لا يزال إيجابيا بشكل عام، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية - خاصة حرب أوكرانيا - في دعم الأسعار.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

قفزت الفضة 4.6% إلى 75.523 دولار للأونصة، مسجلة مكاسب سنوية هائلة بلغت 161%، مدعومة بإدراجها ضمن قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة ونقص المعروض مع طلب صناعي واستثماري قوي.

وارتفع البلاتين 4.5% إلى 2203.07 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس أكبر انخفاض يومي على الإطلاق.

كما ارتفع البلاديوم 2% إلى 1648.75 دولار، متعافيًا جزئيًا من هبوط بلغ 16% في الجلسة السابقة.

