اتحاد الصناعات يوضح الفترة المناسبة للاستثمار فى الذهب (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث إيهاب واصف رئيس غرفة صناعة الذهب باتحاد الصناعات، عن أسعار الذهب والمعادن الثمينة خلال العام الجاري، مؤكدًا أن نسبة أرتفاع الأسعار فى الذهب وصلت إلى 75% فى العام الحالي، والفضة 120 %.



وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc": إن أسعار الذهب شهدت أمس انخفاضا بنسبة 5% والفضة 8%، والبلاتين 10%، مشيرا إلى أن أسعار الذهب شهدت اليوم ارتفاعا بنسبة 2%، وكذلك الفضة.



وأضاف: " هذه الفترة من نهاية العام يطلق عليها فترة جني الثمار، والفترة الحالية والمقبلة هى المناسبة للاستثمار فى الذهب، وإذا كان الاستثمار على المدى القصير فهى فترة مخاطرة، وإذا الاستثمار على المدى الطويل فهي طريقة صحيحة وسليمة".

وارتفع سعر جرام الذهب، بنحو 60 جنيها خلال منتصف حركة تعاملات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

تعرف على آخر تطورات أسعار الذهب

الذهب عيار 24: سجل نحو 6770 جنيها للجرام.

الذهب عيار 21: بلغ نحو 5920 جنيها للجرام.

الذهب عيار 18: وصل إلى 5074 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 47360 جنيها في محلات الصاغة.

الذهب كأصل استثماري مهم



يُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية



يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر



-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.