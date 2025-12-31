حان وقت التغيير، عيد هيكل يكشف سبب ترشحه لرئاسة حزب الوفد

18 حجم الخط

أكد عيد هيكل رئيس لجنة القيم في حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بالحزب أنه سيترشح على رئاسة حزب الوفد في الانتخابات المقبلة.



وأضاف هيكل لـ"فيتو": أريد عودة حزب الوفد لسابق عهده إلى الشارع المصري خاصة أنه حزب معارض معارضة بناءة والوفد هو الحزب الأعرق والأقدم في العالم وليس مصر فقط.

وتابع: نريد تعديل اللائحة وعودة حزب الوفد مرة أخرى على الساحة الحزبية والسياسية وهناك أمور كثيرة نريد تغيرها.

انتخابات حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد، حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، يوم السبت المقبل 3 يناير 2026.



ويستمر فتح الباب يوميًّا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

وكان المستشار بهاء أبو شقة أعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي ستجرى في ٣٠ يناير المقبل.

وأضاف أبو شقة: أن الوفد يحتاج إلى وحدة الصف وأن يعود جميع أعضائه لثوابت الحزب حتى يتجاوز الأزمات التي تحيط به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.