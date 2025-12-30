الأربعاء 31 ديسمبر 2025
بهاء أبو شقة يعلن ترشحه على رئاسة حزب الوفد

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة، فيتو
أعلن المستشار بهاء أبو شقة ترشحه على رئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي ستجرى في ٣٠ يناير المقبل.


وأضاف أبو شقة لـ"فيتو": أن الوفد يحتاج إلى وحدة الصف وأن يعود جميع أعضائه لثوابت الحزب حتى يتجاوز الأزمات التي تحيط به.

انتخابات حزب الوفد، حدد حزب الوفد موعد فتح باب الترشح في انتخابات رئاسة الحزب، يوم السبت المقبل 3 يناير 2026.

ويستمر فتح الباب يوميًّا من الساعة الحاية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

