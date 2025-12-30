هل يلعب المال السياسى دورا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد؟

18 حجم الخط

مع اقتراب موعد انتخابات رئاسة حزب الوفد تشهد الساحة الحزبية حالة من الزخم والتنافس المتصاعد بين المرشحين، في ظل تداول أنباء عن وجود تجاوزات تتعلق باستخدام المال السياسي ومحاولات التأثير على اختيارات أعضاء اللجان الانتخابية لصالح بعض المرشحين.

ومن المقرر أن يفتح حزب الوفد باب الترشح لمنصب الرئيس اعتبارًا من صباح يوم السبت المقبل في تمام التاسعة، على أن يُغلق باب التقدم يوم الخميس، بينما تجرى الانتخابات يوم الثلاثين من يناير المقبل، وسط ترقب لنتائج المنافسة داخل الحزب.

وكانت حملة الدكتور هاني سري الدين تلقت برقيات ورسائل غاضبة من جموع الوفديين في الصعيد، بسبب تصريحات أحد الأعضاء السابقين بالوفد، التي نشرها أحد المواقع الإلكترونية، حيث اتهم أعضاء لجان شباب الوفد بالصعيد بتلقي أموال مقابل إعلان تأييدهم للدكتور هاني سري الدين.

وأكدت الحملة أن هذا الكذب والادعاء على الوفديين بمحافظات الصعيد مرفوض ومُستهجن، وأن الوفديين بالصعيد شبابه وشيوخه كانوا دائما، ومازالوا أهلا للعزة والكرامة والإرادة الحُرة.

انتخابات رئاسة حزب الوفد

وقال الدكتور هاني سري الدين: إن أحد أهم أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد هو حرصه الشديد على ترسيخ أخلاق العمل السياسي البناء في الوفد، ورفض حملات الكذب والتشويه والإرهاب الممارس ضد الأعضاء في أي موقع.

وأوضح أنه يرفض أي إساءة تطةل وفديا في الصعيد أو غيره، وأن وصول الحوار إلى هذا الشكل هو خروج بالعملية الانتخابية عن مسارها المفترض القائم على طرح الرؤى، وعرض البرامج، والاختلاف البناء.

وأضاف قائلا: "إن المعركة الانتخابية هي تنافس في سبيل المصلحة العامة، ولا يجوز تشويه أو تجريح أي من أعضاء الوفد، وأي من المرشحين لرئاسة الوفد الذين أكن لهم كل احترام وتقدير".

وأشار إلى أنه لا مكان للكاذبين والشتامين بين صفوف الوفديين النبهاء، الذين يعرفون جيدا أن قوة الوفد الحقيقية تتمثل في وحدته، واحترام أعضاء لا في إثارة الانقسامات والتقول على الأعضاء.

وأهاب هاني سري الدين بكافة الوفديين من مؤيديه ومعارضيه الالتزام بالمبادئ والقيم الأصيلة للعمل السياسي دون تجريح أو إساءة أو اتهامات مرسلة.

