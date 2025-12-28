الأحد 28 ديسمبر 2025
قفزة لليفربول، ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مان سيتي وآرسنال وخسارة تشيلسي

اشتعل سباق الصدارة في الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات أمس السبت التي شهدت انتصارًا جديدًا من جانب آرسنال المتصدر على حساب برايتون بنتيجة 2-1، وليفربول على وولفرهامبتون 1/2.

كما فاز مانشستر سيتي على حساب نوتنجهام فورست بنفس النتيجة، كما أن ليفربول فاز بالنتيجة ذاتها على حساب وولفرهامبتون.


بينما خسر تشيلسي على حساب أستون فيلا بنتيجة 1-2، كما فاز فولهام على وست هام بهدف نظيف، كما تعادل بيرنلي مع إيفرتون دون أهداف، وفاز برينتفورد على بورنموث بنتيجة 4-1.


وجاء  ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن كالتالي:

1. آرسنال (42 نقطة)

2. مانشستر سيتي (40 نقطة)

3. أستون فيلا (39 نقطة)

4. ليفربول (32 نقطة)

5. تشيلسي (29 نقطة)

6. مانشستر يونايتد (29 نقطة)

7. سندرلاند (27 نقطة)

8. برينتفورد (26 نقطة)

9. كريستال بالاس (26 نقطة)

10. فولهام (26 نقطة)

11. إيفرتون (25 نقطة)

12. برايتون (24 نقطة)

13. نيوكاسل (23 نقطة)

14. توتهام (22 نقطة)

15. بورنموث (22 نقطة)

16. ليدز (19 نقطة)

17. نوتنغهام (18 نقطة)

18. وست هام (13 نقطة)

19. بيرنلي (12 نقطة)

20. وولفرهامبتون (نقطتان)
 

