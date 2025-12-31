البترول توافق على تنفيذ مشروع تعديل مسار خط غاز طلخا

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 296، الصادر في 31 ديسمبر 2025، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 2062 لسنة 2025، بشأن الموافقة على تنفيذ مشروع تعديل جزء من مسار خط غاز طلخا شبشیر، لمدة 8 أشهر.

وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة البترول "الموافقة على تنفيذ مشروع تعديل جزء من مسار خط غاز طلخا شبشیر قطر (۲۸) بوصة بطول ١.٨٦ كم وعمق الخط (۱) متر وعرض مسار الخط اللازم للتنفيذ ۲۰ مترًا لمدة 8 أشهر أو بانتهاء الغرض أيهما أقرب على الأراضي اللازمة له".

ويبدأ مسار خط الغاز من نقطة على مسار خط الغاز المغذى المنازل الدلتا (طلخا - شبشير) قطر ۲۸ بوصة عند قرية محلة خلف مباشرة ثم يتجه جنوبا لمسافة ٤٢٠ مترًا تقريبًا، ليتقاطع مع طريق أسفلتي وسكة حديد (المحلة- المنصورة) ثم يتجه إلى الجنوب الغربي لمسافة ۹۰۰ متر، ويتم إنشاء غرفة بلوف بأبعاد ( ٤٥ م × ٢٥ م) بارتفاع أسوار (٤م) في الأراضي الزراعية، ثم يتجه إلى الغرب المسافة ٥٤٠ مترًا متقاطعًا مع طريق أسفلت وسكة حديد (المحلة- المنصورة) وترعة الساحل مرة ثانية، ليصل إلى نقطة النهاية على مسار خط غاز طبیعی (طلخا- شبشير) غرب قرية خلف مباشرة بإجمالى طول ١,٨٦ كم، ويقع المسار بالكامل داخل الأراضي الزراعية بنطاق محافظة الغربية طبقا للمسار الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية.

