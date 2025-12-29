الإثنين 29 ديسمبر 2025
ترامب خلال لقائه نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي لإنجاز الاتفاق سريعًا

ترامب خلال لقاء نتنياهو:
ترامب خلال لقاء نتنياهو: نزع سلاح حماس شرط أساسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ قليل: إن نزع سلاح حركة حماس يمثل شرطًا أساسيًا لإتمام اتفاق غزة على وجه السرعة.

ترامب: التوصل الي اتفاق مستدام في غزة بشرط

وأكد ترامب أن التوصل إلى اتفاق مستدام في غزة يتطلب معالجة الجوانب الأمنية بشكل حاسم، وعلى رأسها إنهاء القدرات العسكرية لحماس، مشددًا على أن أي ترتيبات مستقبلية في غزة يجب أن تضمن عدم تكرار التصعيد.

ويأتي هذا التصريح في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تسريع التوصل لاتفاق شامل في غزة، وسط ضغوط أمريكية ودولية لإنهاء الأزمة، وربط المسار السياسي بضمانات أمنية واضحة تلبي متطلبات الاستقرار في المنطقة.

حماس: نثق في قدرة ترامب على تحقيق السلام بغزة

من جانبها قالت حركة حماس اليوم الإثنين: ما زلنا نثق بقدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في قطاع غزة والمنطقة لأنه يستطيع إلزام الاحتلال بذلك.

ومؤخرا، أفادت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، بأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لن تبدأ قبل إعادة جثمان آخر رهينة إسرائيلي.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، غازي حمد، الأربعاء الماضي: إنه لا توجد معلومات مؤكدة بشأن الجثة الأخيرة للأسير الإسرائيلي، مؤكدًا أنهم مستمرون في البحث عن أي بيانات تمكنهم من العثور عليها وتسليمها وفق الإجراءات المتفق عليها.

وأضاف حمد أن حركة حماس سجلت نحو 900 خرق من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذه الخروقات تشمل تحركات عسكرية واعتداءات على المدنيين، وهي مؤشر على استمرار التوتر رغم التفاهمات القائمة.

