ترامب: لولا نتنياهو ما كانت إسرائيل موجودة، وإعادة إعمار غزة قريبًا

ترامب ونتنياهو، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة ستنطلق قريبًا، مشيرًا إلى أهمية الجهود الدولية والإقليمية لتسهيل هذه المرحلة ودعم الاستقرار في المنطقة.

ترامب: إسرائيل لن تكون موجودة لولا نتنياهو

وأشار ترامب في تصريح لافت إلى أن إسرائيل لم تكن موجودة إلى الآن لولا القيادة الحازمة لنتنياهو، معبرًا عن تقديره للدور الذي لعبه في الحفاظ على أمن الدولة الإسرائيلية وتعزيز موقعها الإقليمي.

إعادة الإعمار في غزة: خطوة نحو الاستقرار والأمن

تأتي تصريحات ترامب في سياق جهود أمريكية وإسرائيلية لتسهيل المرحلة القادمة في غزة بعد التوترات والصراعات السابقة، مع التركيز على ضمان وصول المساعدات وإعادة البنية التحتية بما يحقق حياة كريمة للسكان ويحد من أي تصعيد محتمل.

تقدير أمريكي لدور القيادة الإسرائيلية

وأكد ترامب أن نتنياهو يمثل عنصرًا محوريًا في الحفاظ على إسرائيل وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية، موضحًا أن دعم القيادة الإسرائيلية يعكس التزام الولايات المتحدة بأمن حليفها الاستراتيجي في الشرق الأوسط.

دلالات التصريحات على السياسة الأمريكية تجاه غزة وإسرائيل

توضح تصريحات ترامب أن الولايات المتحدة ستلعب دورًا فعالًا في دعم إعادة الإعمار، مع إبقاء التنسيق الوثيق مع الحكومة الإسرائيلية لضمان أن الخطوات القادمة تحقق الاستقرار وتخفف الضغوط الإنسانية والسياسية في القطاع، ما يعكس استراتيجية أمريكية متوازنة بين الدعم الإنساني والأمن الإقليمي.

