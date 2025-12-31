طرق الحفاظ على فرش السيارة من الروائح الكريهة

18 حجم الخط

تعتبر الروائح الكريهة داخل السيارات من أكثر المشكلات إزعاجًا للسائقين، وغالبًا ما يكون فرش السيارة هو المصدر الرئيسي لها وللحفاظ على فرش السيارة ومنع تراكم الروائح الكريهة، حافظا على الفرش من تراكم الحشرات والقيادة الامنة والحفاظ على سلامة الجميع.

ونرصد فى التقرير التالي خطوات يجب إتباعها للحفاظ على فرش السيارة من تراكم الروائح والاتربة واطالة عمره فترات طويلة وهى كالتالي:-

يجب الاهتمام بالتنظيف الدوري لفرش السيارة باستخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة وبقايا الطعام، مع الحرص على تنظيف البقع فور حدوثها قبل أن تتغلغل في النسيج. كما يُفضّل استخدام منظفات مخصّصة لفرش السيارات بدلًا من المواد الكيميائية القوية التي قد تترك روائح مزعجة.

التهوية المنتظمة للسيارة تلعب دورًا مهمًا في منع تراكم الروائح، وذلك من خلال فتح النوافذ لبضع دقائق يوميًا، خاصة بعد استخدام السيارة لفترات طويلة أو نقل أطعمة ومشروبات بداخلها.

ينصح بتجنّب التدخين داخل السيارة، إذ تُعد رائحة الدخان من أصعب الروائح التي تلتصق بفرش المقاعد وتستمر لفترات طويلة كما يُفضّل عدم ترك بقايا الطعام أو المشروبات داخل السيارة، خصوصًا في الطقس الحار.

الاستعانة بمواد طبيعية مثل الفحم أو بيكربونات الصوديوم لامتصاص الروائح، إلى جانب استخدام معطّرات هواء خفيفة للحفاظ على رائحة منعشة دون مبالغة.

