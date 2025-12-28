رابطة السيارات: غلق المعارض في الأحياء السكنية يفجر أزمة جديدة داخل القطاع

18 حجم الخط

دشنت محافظة القاهرة خلال الأيام الماضية، العديد من الحملات غلق معارض السيارات الكائنة داخل الأحياء السكانية تنفيذا لقرار وزارة التنمية المحلية، مما أثار غضب الكثير من التجار وتعرض الآخرين لخسائر مالية وتسريح العمالة.

وانتقد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، غلق المعارض، مشيرًا إلى أن القرار قد يعرض السوق لعدم الاستقرار وزعزعة داخل القطاع، مطالبا بضرورة وقف الحملات التي تغلق المعارض، لحين الوصول لحل وسط يرضي الأطراف، نظرا لآن المعارض تعمل بشكل قانوني وملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط، وتقوم المستحقات المالية المطلوبة من إيجار الأرض لركن السيارات.

وأوضح أبو المجد: إن وزارة التنمية المحلية أعلنت تنفيذ القرار نهاية عام 2027، وليس تطبيقه من الآن، لذا ما يحدث مخالف للقرار، مشيرًا إلى أن المحافظة تمنع صدور تراخيص جديدة للمعارض بدون الإدلاء عن الأسباب.

وتابع رئيس رابطة تجار السيارات، أنه إذا استمر الوضع الحالي على ذلك نترقب تسريح عدد كبير من العمالة وتدهور السوق مجددا لعدم توفير البدائل، بالإضافة إلى ذلك ارتفاع مرتقب في اسعار السيارات، في ظل سعي الدولة المصرية بالنهوض بصناعة السيارات.

