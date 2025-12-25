نزيف الزيت الصامت، أسباب تراكم الكربون داخل محرك سيارتك وطرق التخلص منه

18 حجم الخط

يوفر الوعي الميكانيكي لدى قائدي السيارات، الكثير من الأموال لأنهم يدركون الأخطاء السريعة والأعطال المفاجئة للسيارات على عكس حديثي القيادة، فالمحرك لا يعطل فجأة، بل يرسل إشارات استغاثة يتجاهلها الكثيرون إن الاعتماد الكلي على مراكز الخدمة السريعة دون رقابة ذاتية قد يكلفك ثمن محرك كامل.



تعتمد الكثير من السيارات الحديثة، من طرازات كيا وهيونداي التي أنتجت في العقد الأخير، على تقنية الحقن المباشر للبنزين (GDI) بينما توفر هذه التقنية كفاءة عالية في استهلاك الوقود وقوة أكبر، إلا أنها تؤدي بمرور الوقت إلى تراكم الكربون على صمامات السحب وحلقات المكابس (Piston Rings).



هذا التراكم الكربوني يمنع حلقات مكابس الزيت من أداء عملها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى تسرب كميات صغيرة من الزيت إلى غرفة الاحتراق مع الوقود فلا يوجد دخان أزرق يخرج من العادم، ولا توجد بقع زيت أسفل السيارة، مما يعطي السائق انطباعًا كاذبًا بسلامة المحرك.



وتكمن الخطورة الكبرى في مراكز الخدمة السريعة التي تتبنى مبدأ السرعة على حساب التشخيص يقوم الفني عادة بتفريغ الزيت مباشرة دون فحص مستواه قبل البدء.

إذا كان محركك يستهلك لترين من الزيت كل ألف كيلومتر، وقمت بتغيير الزيت بعد 5 آلاف كيلومتر، فقد يكون المحرك قد عمل لفترة طويلة وهو شبه جاف.



لمبة تحذير زيت المحرك

تآكل المحرك بسبب نقص التشحيم

بمجرد تعبئة الزيت الجديد، يختفي الدليل على النقص، ويخرج السائق وهو يظن أن سيارته بخير، بينما في الواقع، تعرضت الأجزاء الداخلية للمحرك لتآكل شديد بسبب نقص التشحيم خلال الفترة السابقة.

العلامات التحذيرية التي يجب ألا تتجاهلها

غالبًا ما يفشل ضوء تحذير الزيت في التنبيه إلا عندما يصل النقص إلى مراحل حرجة جدًا. لذا، عليك الانتباه للأصوات التالية:



1-طقطقة عند بدء التشغيل: سماع صوت معدني حاد لثوانٍ معدودة عند تشغيل المحرك وهو بارد.



2-خشخشة سلسلة التوقيت: نقص الزيت يضعف ضغط الشدادات الهيدروليكية، مما يجعل السلسلة تصدر صوتًا غير منتظم.



3-تغير صوت المحرك: الشعور بأن صوت المحرك أصبح “خشنًا” أو أعلى من المعتاد، حتى لو لم تضيء أي لمبة تحذير.



توثيق الاستهلاك

إذا لاحظت نقصًا، سجل عدد الكيلومترات وكمية الزيت التي أضفتها. هذا التوثيق هو سلاحك الوحيد عند المطالبة بالضمان لدى الوكالة.



طلب فحص المستوى قبل التفريغ

عند الذهاب لمركز الصيانة، اطلب من الفني فحص مستوى الزيت القديم أولًا وإخبارك بالنتيجة قبل تفريغه.



استخدام منظفات الكربون المعتمدة

استشر فني مختص حول استخدام إضافات وقود أو منظفات احترافية لإزالة تراكم الكربون من حلقات المكابس قبل أن تتصلب وتسبب استهلاك الزيت.

الخلايا المتضررة

إذا كنت تملك سيارة من هذه العلامات التجارية بمحركات (GDI)، فمن الضروري التحقق من رقم تعريف المركبة (VIN) عبر المواقع الرسمية للتأكد من شمول سيارتك بحملات الاستدعاء أو تمديد الضمان المتعلق باستهلاك الزيت. إن إهمال توثيق عمليات الصيانة الدورية في مراكز معتمدة قد يكون سببًا قانونيًا لرفض الوكالة استبدال المحرك في حال تعطله.

فحص سوائل السيارة

جدول زمني مقترح ومنظم لفحص سوائل السيارة الأساسية لضمان كفاءتها وحمايتها من الأعطال المفاجئة، مع مراعاة تفضيلك لعدم استخدام الرموز الرياضية المعقدة:

