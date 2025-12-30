جمعية المستثمرين: تخصيص 10 آلاف متر لمعرض منتجات مصانع العاشر من رمضان

الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
عقد المكتب التنفيذي بـ جمعية العاشر من رمضان، برئاسة الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة، اجتماعًا هامًا لمناقشة آخر التطورات الخاصة بمعرض منتجات مصانع المدينة، وبحث سبل التوسع في المعرض بما يخدم الشركات الصناعية العاملة بالمدينة.

 

وأكد أيمن رضا، الأمين العام ومساعد رئيس الجمعية للاتصال السياسي، أن جهاز مدينة العاشر من رمضان وافق على تخصيص مساحة إضافية قدرها 10 آلاف متر مربع، لزيادة مساحة معرض المنتجات الصناعية القائم، ليصل إجمالي المساحة إلى 20 ألف متر مربع.

 

وأوضح أن هذه الزيادة من شأنها إتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الشركات للمشاركة، ومساعدتها على عرض منتجاتها والترويج لها، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص التسويق للمصانع المشاركة.

 

وشهد الاجتماع حضور الدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون اللجان، والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق، والمهندس محمد نور الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور محمد عبد العال عضو مجلس الإدارة، إلى جانب الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية، حيث جرى استعراض عدد من المقترحات الداعمة لتطوير المعرض وتعظيم الاستفادة منه خلال المرحلة المقبلة.

العاشر من رمضان الشركات الصناعية المنتجات الصناعيه جهاز مدينة العاشر من رمضان جمعية العاشر من رمضان رئيس مجلس الادارة مصانع العاشر من رمضان مدينة العاشر من رمضان

