الشرطة التركية تعتقل 110 مشتبهين في حملة ضد "داعش"

 أعلنت النيابة العامة في إسطنبول أن الشرطة تمكنت من احتجاز 110 مشتبها بهم في إطار عملية واسعة ضد "داعش"، بعد مرور يوم على مقتل 3 من ضباط الشرطة و6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار.

هجمات خلال عيد الميلاد ورأس السنة

وأوضحت النيابة أن الشرطة فرضت حصارا دام ثماني ساعات على منزل في مدينة يالوفا على ساحل بحر مرمرة جنوب إسطنبول، بعد أسبوع من احتجاز أكثر من 100 مشتبه بهم على خلفية مزاعم حول خطط لتنفيذ هجمات خلال عيد الميلاد ورأس السنة.

وأشار البيان إلى أن ثمانية من ضباط الشرطة وعضوا آخر من قوات الأمن أصيبوا أثناء مداهمة العقار، الذي كان واحدا من أكثر من 100 عنوان استهدفتها السلطات أمس الإثنين.

مداهمات على 114 عنوانا في إسطنبول ومحافظتين أخريين

وذكرت النيابة أن الشرطة نفذت يوم الثلاثاء مداهمات على 114 عنوانا في إسطنبول ومحافظتين أخريين، وتمكنت من اعتقال 110 من أصل 115 مشتبها بهم كانوا محل متابعة، كما جرى ضبط مجموعة متنوعة من المواد الرقمية والوثائق.

وكثفت تركيا خلال العام الحالي عملياتها ضد عناصر تنظيم "داعش" مع عودة نشاط التنظيم على المستوى العالمي.

هجمات على أهداف مدنية في تركيا

وسبق للتنظيم أن تحمل مسؤولية سلسلة هجمات على أهداف مدنية في تركيا قبل نحو عقد من الزمن، بما في ذلك هجمات مسلحة على ملهى ليلي في إسطنبول والمطار الرئيسي للمدينة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص.

وعلى مدى السنوات التالية، واصلت الشرطة تنفيذ عمليات منتظمة ضد التنظيم، ما أسهم في تقليص الهجمات، إذ شهدت البلاد عددًا محدودًا من الاعتداءات منذ موجة العنف الكبرى بين 2015 و2017.

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

