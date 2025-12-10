القيادة المركزية الأمريكية: نتعاون مع الحكومة السورية للقضاء على تهديد داعش

18 حجم الخط

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها مصالح مشتركة مع سوريا في الحفاظ على الأمن بالمنطقة.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية: "نعمل على تعزيز التعاون مع الجيش السوري.. نتعاون مع الحكومة السورية للقضاء على تهديد داعش.. الدمج الناجح لقوات قسد في الجيش السوري سيعزز الأمن".

القيادة المركزية الأمريكية توجه الشكر لقوات الأمن السورية

وجهت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة الماضية، الشكر لـ قوات الأمن السورية على اعتراضها مؤخرًا لعدّة شحنات أسلحة كانت مُخصصة لحزب الله في لبنان.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية: لدى الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين مصلحة مشتركة في ضمان نزع سلاح حزب الله في لبنان.

ترامب يوجه رسالة إلى إسرائيل بخصوص سوريا

والأسبوع الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان حدوث أمور جيدة، مشيرًا إلى أنه يسعى نحو خلق بيئة إيجابية في المنطقة، بما في ذلك فتح آفاق لعلاقة “طويلة ومزدهرة” بين سوريا وإسرائيل.

وأضاف دونالد ترامب فى تغريدة على منصة تروث سوشيال، أن المنطقة تمر بتحولات كبرى وأن هناك قادة “يبذلون جهودًا غير مسبوقة لتجاوز عقود من التوتر بين سوريا وإسرائيل وهذا ما يساهم به أحمد الشرع”.

وتابع: الولايات المتحدة راضية جدا عن النتائج التي تحققت، من خلال العمل الجاد والعزيمة، في دولة سوريا، نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان أن تواصل حكومة سوريا القيام بما كان مقصودًا، وهو أمر جوهري، من أجل بناء دولة حقيقية ومزدهرة.

ترامب يطالب إسرائيل بالحفاظ على الحوارعلى سوريا

وأشار ترامب إلى أن، أحد الأمور التي ساعدتهم كثيرا كان قراري بإنهاء العقوبات القاسية والشديد، وأعتقد أن هذا قد قوبل بتقدير كبير من سوريا وقيادتها وشعبها.

وشدد على أنه من المهم جدا أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وصادق مع سوريا، وألا يحدث أي شيء من شأنه أن يعرقل تطور سوريا نحو دولة مزدهرة.

ولفت إلى أن رئيس سوريا الجديد، أحمد الشرع، يعمل بجد لضمان تحقيق أمور إيجابية، وأن تحظى كل من سوريا وإسرائيل بعلاقة طويلة ومثمرة معًا، هذه فرصة تاريخية، وتضيف إلى النجاح الذي تحقق بالفعل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

