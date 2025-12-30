الأوقاف تشارك في مبادرة التوعية بالتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

18 حجم الخط

شاركت وزارة الأوقاف في المبادرة التوعوية التي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعنوان «التوعية بالتنمية المستدامة والحوكمة ورؤية مصر 2030»، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ الحوكمة.

رفع الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030

وشهدت المبادرة مشاركة أكثر من مائة موظف من العاملين بديوان عام الوزارة، عبر منصة «زووم»، ضمن خطة تستهدف رفع الوعي بمفاهيم التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.



وتأتي هذه المشاركة في إطار التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف، ممثلة في الإدارة العامة لتنمية المواهب، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، حيث تستهدف المبادرة العاملين بالوزارة، مع إتاحة الفرصة لمشاركة ذوي الإعاقة، ويحصل المشاركون في المبادرة على شهادات معتمدة من المعهد.

الأكاديمية العسكرية تشكل مجلسًا علميًا برئاسة "الأزهري" لمناقشة الملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه

وفي سياق متصل استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وذلك لرئاسة المجلس العلمى المشكل لمناقشة الجوانب العلمية والدينية واللغوية للملتحقين بدراسات ما بعد الدكتوراه من أبناء المؤسسة الدينية المصرية ضمن المستوى الدراسي المتقدم لصقل الجوانب العلمية والمعرفية التخصصية لديهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للارتقاء بالمستوى العلمي بين أبناء الوطن.



ويأتي تشكيل هذا المجلس تأكيدًا لرسالة الأكاديمية العسكرية المصرية فى إعداد كوادر علمية متميزة ودعم مسارات الدراسات العليا والمتقدمة بما يسهم فى خدمة الوطن فى كافة المجالات بالتعاون مع كافة المؤسسات بالدولة.

