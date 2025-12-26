وزير الأوقاف السابق يدين تفجير مسجد بسوريا: الإرهاب الأسود يطل من جديد

18 حجم الخط

استنكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، بشدة تفجير أحد مساجد حمص بسوريا، مؤكدًا أن الإرهاب الأسود يطل برأسه من جديد وهو خطر داهم وأشد خطرا على من يصنعه ويأويه ويجب أن نكون جميعا جادين في مواجهته وإلا فلن يسلم منه أحد

وزير الأوقاف السابق: نستنكر الإرهاب أينما كان ونحذر منه

وأضاف وزير الأوقاف السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”:" نستنكر الإرهاب أينما كان ونحذِّرُ منه، ونؤكد أنه يأكل من يصنعه ومن يأويه …اللهم احفظ سوريا مما يُحاك لها وبها".

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

وأكدت السلطات السورية وقوع انفجار داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في محافظة حمص في وسط سوريا.

وفق وكالة "سانا"، فقد أسفر الانفجار عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية، مشيرة إلى أن السلطات السورية باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.

عملية انتحارية داخل المسجد

وبحسب تقارير محلية، فقد قام انتحاري بتفجير نفسه داخل المسجد الإمام، مؤكدة تصاعد ارتفاع عدد الضحايا.

ورغم تحسن الوضع الأمني نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن محافظة حمص لا تزال عرضة لأعمال عنف متفرقة تستهدف المدنيين والمؤسسات الدينية، ما يعكس هشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق السورية.



مسجد الإمام علي يحظى بحضور كثيف من المصلين

ويعد مسجد الإمام علي بن أبي طالب أحد المعالم الدينية المهمة في حمص، ويشهد حضورا كثيفا من المصلين، ما يجعل أي حادث أمني داخله محل اهتمام واسع ويثير المخاوف من احتمال سقوط ضحايا.

وتأتي العملية الانتحارية بالتزامن مع توترات تشهدها سوريا على كافة الجبهات، حيث تعرضت سوريا لقصف مدفعي من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف تل أحمر شرقي بريف القنيطرة جنوبي سوريا.

