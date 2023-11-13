الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المتحدث العسكرى: كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي

القوات المسلحة، فيتو
القوات المسلحة، فيتو

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الإعتماد، وقد سبق هذا الإعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجى واعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.


وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة إلى مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء. 
 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كليه الطب كلية الطب بالقوات المسلحة شهادة الاعتماد المؤسسي ضمان جودة التعليم المتحدث العسكرى

مواد متعلقة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ الندوة الإستراتيجية للأكاديمية العسكرية(صور)

رئيس الأركان يشهد بيانًا عمليا لأعمال التطهير الكيميائي بإحدى القواعد الجوية

المتحدث العسكري: إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية بالخطأ

تفاصيل تغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى علوم الرياضة.. الأعلى للجامعات يحيل قراره بالموافقة إلى مجلس الوزراء.. وفرصة جديدة للإدراج ضمن قوائم التصنيف الدولي

وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش الميدانية لوضع أكاليل الزهور احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

بعد توجيهات السيسي، 3 طائرات عسكرية تنقل مساعدات إنسانية للشعب الليبي (فيديو)

قوات الدفاع الشعبى توقع بروتوكول تعاون مع التربية والتعليم

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي

الأكثر قراءة

حقيقة إلغاء زيارة مجلس إدارة الأهلي لنادي الزمالك

إيلون ماسك يتنبأ باندلاع حرب أهلية في أوروبا، ما القصة؟

عاطل ينهي حياة والده المسن بعد ضربه حتى الموت بالزيتون

سترحل لا محالة، تحركات سياسية في إسرائيل لإقالة بنيامين نتنياهو

الاستخبارات الروسية تكشف عن تعليمات أمريكا لدولة الاحتلال بشأن غزة خلف الأبواب المغلقة

محمد عساف يدعم أبطال الطواقم الطبية في غزة

نيويورك تايمز: الكيان الصهيوني يشهد أكبر حركة نزوح منذ إنشاء دولة الاحتلال

قصة مقتل صاحب محل كمبيوتر فى عين شمس.. سيدة اتفقت مع خطيب ابنتها على الجريمة لسرقة سبائك ذهب وأمواله

Advertisements

منوعات

المزيد

10 معلومات عن مشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان بالفيوم

نصائح جديدة من "حماية المستهلك" للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

3 نجمات بالحجاب على البوستر الرسمي لفيلم "آل شنب"

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 14-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض 8 أنواع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

فرحة أبوه بولادته مكملتش وخسر كل فلوسه.. حكاية الكوميديان التلقائي يونس شلبي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ارتداء الحجاب في المنام وعلاقته بالثراء وحسن الخلق والسمعة الطيبة

أذكار الصباح مكتوبة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهم وخسارة المال

المزيد
الجريدة الرسمية