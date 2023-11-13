المتحدث العسكرى: كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادة الاعتماد المؤسسي

حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك بعد استيفائها كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على ذلك الإعتماد، وقد سبق هذا الإعتماد حصول الكلية على شهادة الاعتماد البرامجى واعتماد جميع برامجها الدراسية فى المجالات الطبية المختلفة، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تطبيق أعلى معايير الجودة بمختلف المنشآت التعليمية العسكرية.



وتسعى كلية الطب بالقوات المسلحة إلى مواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف مراحل المنظومة التعليمية لإعداد أجيال جديدة من الأطباء المتسلحين بكل ما هو جديد فى المجالات الطبية التخصصية المختلفة وبما يسهم فى تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.



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