نقل جونج ميونج للمستشفى عقب تعرضه لوعكة صحية أثناء تصوير مسلسله الجديد

أعلنت وكالة "سارام إنترتينمنت"، المسؤولة عن الممثل الكوري الجنوبي جونج ميونج، عن توقفه مؤقتا من تصوير أعماله الدرامية الحالية نتيجة تعرضه لحالة من الدوار الشديد استدعت نقله إلى المستشفى.

توقف أعمال الممثل جونج ميونج ونقله للمستشفى

وصرح مصدر من الوكالة لوسائل إعلام كورية اليوم، الثلاثاء، بأن جونج ميونج يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حاليًا، مؤكدًا أنه من المتوقع عودته لمتابعة نشاطه وتصوير مشاهده خلال الأسبوع الجاري فور استقرار حالته الصحية.

يأتي هذا التصريح بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن الممثل قد أصيب بـ "فقدان السمع الحسي العصبي المفاجئ" أثناء تصوير مسلسله الجديد "Secret Audit" لصالح قناة tvN، ويُعرف هذا المرض طبيا بتدهور حاسة السمع بشكل سريع خلال فترة وجيزة دون أسباب واضحة.

ومن جانبه، ورغم تأكيد خبر الاستشفاء، أبدت الوكالة تحفظا شديدا بشأن الإفصاح عن السبب الدقيق وراء هذه الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن السجلات الطبية تندرج تحت بند الخصوصية الشخصية، مما يجعل التأكيد الرسمي لبعض التفاصيل أمرا صعبا في الوقت الراهن.

أعمال الممثل جونج ميونج الحالية

يذكر أن جونج ميونج يعيش فترة من النشاط الفني المكثف، حيث يشارك في بطولة عملين مرتقبين، الأول مسلسل "Secret Audit" (قناة tvN)، وهو عمل كوميدي رومانسي يدور حول رئيس تدقيق كاريزمي يخفي سرا كبيرا، وموظفة متميزة في فريق التدقيق يتم تخفيض رتبتها فجأة للتعامل مع فضيحة مكتبية، والعمل قيد التصوير حاليا ومن المقرر عرضه في النصف الأول من العام المقبل.

كما يشارك في مسلسل "Your Ground" (قناة MBC)، وهي دراما رومانسية شبابية تتناول قصة لاعب بيسبول يعتزل بعد عثرة واحدة، ثم يبدأ رحلة العودة إلى الملاعب بمساعدة وكيلة أعمال كانت تعمل محامية سابقا، ومن المقرر عرض هذا العمل في النصف الثاني من العام القادم.

