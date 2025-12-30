مرزوق خلال افتتاحه مركز التعليم المستمر بالدقهلية: نستهدف الوصول إلى محافظة بلا أمية

18 حجم الخط

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مركز التعليم المستمر وتعليم الكبار بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بحي شرق المنصورة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنفيذ استراتيجية الدولة لمحو الأمية وتعزيز فرص التعلم واستكمال المراحل التعليمية لمن تم محو اميتهم من المتميزين.

الدقهلية موطن الرموز والأعلام تستهدف أن تكون محافظة بلا أمية

جاء الافتتاح بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، ومحمد عطية، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف العام على أعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والمهندس محمد الرشيدي مدير تعليم الدقهلية، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذ حماد الحسيني مدير فرع الهيئة بالدقهلية، والدكتورة سهام شوقى مدير إدارة البروتوكولات والجودة بالفرع، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني وعدد من المواطنين المستفيدين من المبادرة.

التعليم المستمر أولوية لتحقيق التنمية البشرية الشاملة

وأكد محافظ الدقهلية، خلال تفقده للمركز، أن قضية محو الأمية تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على أن التعليم هو حجر الأساس للتنمية الحقيقية، وأن الدقهلية تستهدف الوصول إلى محافظة بلا أمية، من خلال التوسع في مراكز التعليم المستمر وتعليم الكبار ودعمها بكافة الإمكانيات.

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح مراكز التعليم المستمر وتعليم الكبار يمثل تجربة رائدة لتمكين المواطنين، وتعزيز التنمية المجتمعية، عبر شراكات فاعلة بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومديرية التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن المحافظة تشجع هذه التجربة وتمنحها كل الاهتمام لضمان نجاحها وتعميمها على مستوى جميع المراكز والمدن.

وأشاد اللواء طارق مرزوق بالدقهلية باعتبارها رائدة في إنجاب الكوادر والأعلام في مختلف المجالات، مؤكدًا الدور الحيوي والجهود المستمرة لنشر ثقافة التعليم، باعتباره حقًا أصيلًا لكل مواطن وواجبًا وطنيًا.

وأكد المحافظ خلال حديثه للدارسين أن لهم دورًا محوريًا في إنجاح هذه التجربة، في نشر الوعي وتشجيع المزيد للالتحاق بالمركز، مشددًا على أن مصر ستتقدم بسواعد أبنائها، وأن الإرادة والعزيمة هما الطريق للوصول إلى أعلى الدرجات، فالعلم هو جسر تقدم الأمم والشعوب، ودعاهم إلى عدم التوقف عند المرحلة الإعدادية، باعتبارها بداية الطريق نحو استكمال المسيرة التعليمية وصولًا إلى التعليم الجامعي.

وعي المواطن يمثل ركيزة أساسية في حماية موارد الدولة ودفع عجلة التنمية

وأضاف محافظ الدقهلية أن الوعي والتعلم هما السبيل الحقيقي للنهوض والتقدم، وبالوعي يصبح المواطن شريكًا فاعلًا مع الجهاز التنفيذي في الحفاظ على موارد الدولة وإنجازاتها، وتحقيق المزيد من التنمية، مؤكدًا أن لكل مواطن مسؤولية تجاه المال العام.

دعم كامل لتجربة التعليم المستمر وتعليم الكبار وتعميمها على مستوى المحافظة

وأشار المحافظ إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بملف التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي ختام زيارته قام محافظ الدقهلية بتسليم شنطة مدرسية والكتب الدراسية للدارسين تشجيعا لهم وتحفيزا لجهودهم، وقال" انتم قبلتم التحدي واستطعتم بالعزيمة والإصرار على مواصلة رحلة الدراسة وعليكم باستكمالها حتى النهاية والحصول على المؤهل الجامعي.

وأكد محافظ الدقهلية أن المرأة المصرية الام والاخت والابنة تؤكد كل يوم على وعيها وتحملها الصعاب، ولذلك تأتي في مقدمة اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق لها العديد من المبادرات إيمانا بدورها المحوري في تربية الأجيال التي تمثل مستقبل هذا الوطن فلكم تحية تقدير واعزاز وافتخار".

ومن جانبه، أوضح مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالدقهلية، أن المركز الجديد يقدم خدمة تعليمية متميزة من خلال فصول مجهزة، ومناهج تعليمية مرنة تناسب مختلف الأعمار، وبكوادر تربوية مدربة، مشيرًا إلى أن المركز يضم حاليًا 45 دارسًا بالصف الأول الإعدادي، و11 دارسًا بالصف الثاني، و5 دارسين بالصف الثالث، لاستكمال المرحلة الإعدادية بنظام المنازل.

