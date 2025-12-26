الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية

إسعاف لنقل المصابين،
إسعاف لنقل المصابين، فيتو
18 حجم الخط

شهدت محافظة الدقهلية حادثي سير نتج عنها إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة بمركز السنبلاوين والمنزلة، نتيجة انقلاب سيارة ملاكي وتوك توك في المياه والآخر اصطدام موتوسيكل في آخر. 

 

إصابة 7 أشخاص في حادثي بالسنبلاوين والمنزلة 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي وتوك توك في المياه وحادث آخر اصطدام موتوسيكل في آخر ووقوع مصابين.

 

انقلاب سيارة ملاكي وتوك توك فى المياه وإصابة 3 أشخاص في السنبلاوين 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية من مركز السنبلاوين في الحادث الأول وقوة من مركز المنزلة في الحادث الثاني وجرى نقل المصابين إلى المستشفى. 

وبالفحص تبين أن الحادث الأول علي  طريق دوى الحصاينه مركز السنبلاوين وتمثل في  انقلاب سيارة ملاكي وتوك توك في المياه.



أسماء المصابين في حادث السنبلاوين 

ونتج عنه إصابة 3 أشخاص وهم: “ جمال م ال”، 64 سنة من السنبلاوين أصيب بسحجات بالجسم، “بشرى ا م”، 64 سنة من السنبلاوين مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، “محمد ع م ع”، 52 سنة من السنبلاوين مصابة باشتباه نزيف داخلي في البطن والصدر واشتباه كسر فى الذراع اليمنى وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين.
 

إصابة 4 أشخاص في اصطدام موتوسيكل بآخر في المنزلة 

وجاء الحادث الثاني علي  الطريق بين قرية البصراط وقرية النخيل مركز المنزلة حيث اصطدام موتوسيكل في موتوسيكل ونتج عنه إصابة 4 أشخاص.

 

أسماء مصابي حادث المنزلة 

وكشف مصدر طبي بمستشفى المنزلة استقبال المصابين وتفاصيل الإصابات وهم عبده م ال ع 17 سنة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم.


جرح قطعي بالقدم اليسري مع اشتباه كسر بالقدم اليسرى، سيف ا ع.خ 15 سنة مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالقدم اليسرى وجرح قطعي بالشفاه السفلية.
 

كما أصيب “ السيد خ ا م”، 22 عامًا مصابا بكسر بالقدم اليسرى، “أحمد م ع م ”، 25 عامًا مصابًا بكسر بالقدمين اليمنى واليسرى وجرى نقلهم إلي مستشفى الجمالية المركزي.

 

وتحرر عن ذلك  محضرًا بمركز السنبلاوين وآخر لمركز المنزلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطدام موتوسيكل اصابة 3 اشخاص الأجهزة الأمنية في الدقهلية انقلاب سيارة ملاكي سيارات الإسعاف سحجات متفرقة بالجسم محافظة الدقهلية مستشفي المنزلة مستشفي السنبلاوين محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

المتهمان بسرقة الدراجات النارية بالمعادي: نفذنا 3 عمليات بأسلوب بتوصيل الأسلاك

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

مسلسلات رمضان 2026، تصوير بعض مشاهد مسلسل درش بمدينة الإسكندرية

الأكثر قراءة

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها مصر وجنوب إفريقيا

أكبرها في الضاني، ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

انخفاض كبير في نترات النشادر وارتفاع السلفات 1073 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)

ملحمة الإيمان حين يتحول الضعف إلى قوة، الكنيسة تحيي ذكرى جدعون الجبار

اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

خدمات

المزيد

الريال العماني يسجل 123.81 جنيه للبيع في البنك المركزي

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الدولار يسجل 11600 ليرة في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

عميد قصر العيني يكشف حقيقة وجود طلاب لاجئين بالكلية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 26 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads