مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن عن برنامج تدريبي جديد لاكتشاف المواهب الشابة

أعلن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن خطوة جديدة لاكتشاف المواهب الشابة وذلك من خلال برنامج تدريبي في محافظة أسيوط.

ويعد البرنامج أول مبادرة للمهرجان خارج محافظة أسوان، لدعم المواهب الجديدة من صناع الأفلام والمهتمين بإنتاج فيلمهم الأول في صعيد مصر، حيث يدعم البرنامج الشباب بشكل عام والفتيات بشكل خاص.

مهرجان أسوان يكشف تفاصيل برنامج تدريبي جديد

وسيتم عرض الأفلام نتاج البرنامج التدريبي خلال فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026، ويتضمن البرنامج التدريبي لقاءات لنخبة من السينمائيين المحترفين مع المتدربين من محافظة أسيوط، ويقدمون دعمهم للمشروعات المقبولة من خلال برنامج تدريبي تطبيقي لصناعة الفيلم القصير.

ويمكن لكل من لديه شغف واهتمام بصناعة الأفلام المشاركة، فالبرنامج بمثابة منحة دراسة كاملة للتدريب علي صناعة الفيلم القصير، كما تعد منحة مستدامة حيث يظل من تم قبوله في هذه المنحة أعضاء في البرنامج خلال مراحله التالية.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وكان مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق الدورة الجديدة لورش سينما أسوان والتي تعني بتدريب المبتدئين من الشباب علي فنون صناعة الفيلم السينمائي، بالتوازي مع منحة لوجيستية لإنتاج 10 أفلام قصيرة "روائية أو وثائقية"، يتم انتاجها خلال برنامج التدريب في ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين باقسامها المختلفة "سيناريو - اخراج - تصوير - مونتاج - إنتاج"، وبمشاركة متدربي ورش سينما أسوان في مراحل انتاج هذه الافلام المختلفة، لتشارك هذه الأفلام ضمن فعاليات الدورة العاشرة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل.

