محافظات

دعوى قضائية لإلغاء إعلان نتيجة نادي الاتحاد السكندري وإعادة الانتخابات

انتخابات نادي الاتحاد
انتخابات نادي الاتحاد السكندري
أقام مصطفى الشوادفي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فوق السن، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة، وذلك لحين البت في الطعون المقدمة بشأنها.

دعوي ضد وزير الشباب والرياضة 

 واختصم مقيم الدعوى كلًا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب محافظ الإسكندرية.

جلسه عاجلة 

وطالب الشوادفي بتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل من الدعوى، ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات في نادي الاتحاد التي أُجريت في 26 ديسمبر 2025، مع التحفظ على جميع المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها كشوف الناخبين، ومحاضر الفرز، ونماذج التصويت.

كما شملت الدعوى طلب إلغاء قرار إعلان النتيجة وما يترتب عليه من آثار قانونية، وإعادة إجراء الانتخابات من جديد دون المرشحين المستبعدين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة القضاء الإداري موعد أولى جلسات نظر الدعوى خلال الأيام القليلة المقبلة.

