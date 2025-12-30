دعوى قضائية لإلغاء إعلان نتيجة نادي الاتحاد السكندري وإعادة الانتخابات

18 حجم الخط

أقام مصطفى الشوادفي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري فوق السن، دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأخيرة، وذلك لحين البت في الطعون المقدمة بشأنها.

دعوي ضد وزير الشباب والرياضة

واختصم مقيم الدعوى كلًا من: وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى جانب محافظ الإسكندرية.

جلسه عاجلة

وطالب الشوادفي بتحديد جلسة عاجلة لنظر الشق المستعجل من الدعوى، ووقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة الانتخابات في نادي الاتحاد التي أُجريت في 26 ديسمبر 2025، مع التحفظ على جميع المستندات الخاصة بالعملية الانتخابية، وفي مقدمتها كشوف الناخبين، ومحاضر الفرز، ونماذج التصويت.

كما شملت الدعوى طلب إلغاء قرار إعلان النتيجة وما يترتب عليه من آثار قانونية، وإعادة إجراء الانتخابات من جديد دون المرشحين المستبعدين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة القضاء الإداري موعد أولى جلسات نظر الدعوى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.