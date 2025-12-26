الجمعة 26 ديسمبر 2025
انتخابات الاتحاد السكندري تنطلق بإقبال محدود وقائمة مدعومة من "مستقبل وطن"

غلاف كتيب محمد مصيلحي،
وسط إقبال ضعيف بدأت الجمعية العمومية لنادي الاتحاد السكندري، فتح باب التصويت للجمعية العمومية العادية بند انتخاب لنادي الاتحاد السكندري، حيث بدأت عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساء بعدد ٤٥ لجنة انتخابية جرى تجهيزها على أعلى مستوى لاستقبال أعضاء النادي وإتاحة عملية انتخابية منظمة.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تتابع لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات في الأندية الرياضية.

كتيب محمد مصيلحي 

ورغم عدم خوض محمد مصيلحي الرئيس الذهبي للنادي، إلا أنه أصدر كتيبا في مجلد فخم عن إنجازاته خلال توليه رئاسة الاتحاد تحت عنوان 8 سنوات من البطولات والإنجازات، جمع فيه ما تم في عهده من بطولات وإنجازات حققها الاتحاد سواء في كرة السلة أو كرة القدم أو إنشاءات النادي. 

قائمة مستقبل وطن لرئيس النادي

وفاز محمد أحمد سلامة برئاسة النادي بالتزكية، إلا أنه أعلن عن دعم قائمة انتخابية له أغلبها قيادات من حزب مستقبل وطن الذي ينتمي له أحمد رأفت الفائز في انتخابات مجلس النواب الأخيرة بسيدي جابر، ومحمد الحلو أمين مساعد سيدي جابر، وسامي بطيئة نجل رمضان بطيئة الفائز في انتخابات مجلس النواب بالمنتزة.

