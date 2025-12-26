خبير يوضح تأثيرات السياسات النقدية والفائدة وتقلبات الأسواق على مستقبل الطروحات بالبورصة

18 حجم الخط

الطروحات الحكومية بالبورصة، قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن طرح 11 شركة حكومية في البورصة المصرية يأتي في توقيت يتسم بتداخل الفرص مع التحديات، لا سيما في ظل المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يجعل التوقيت الحالي غير مثالي بشكل كامل، لكنه يظل ممكنًا ومقبولًا حال الالتزام بالتنفيذ السليم.

تأثيرات السياسات النقدية وتقلبات الأسواق على الطروحات



وأشار في تصريحاته لفيتو أن الأوضاع العالمية، وعلى رأسها تقلبات الأسواق وسياسات التشديد النقدي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، تفرض قدرًا من الحذر على المستثمرين الأجانب، بما ينعكس على تكلفة التمويل ومستويات التقييم.

تحسن نسبي في المؤشرات الكلية للاقتصاد

وفي المقابل، أشار إلى أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا نسبيًا في عدد من المؤشرات الكلية، من بينها تراجع معدلات التضخم، وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، واستقرار سعر الصرف عقب التعويم.



وأكد أن هذه المعطيات تتيح فرصة مشروطة بعدم تنفيذ الطروحات دفعة واحدة، وإنما وفق جدول زمني مدروس يراعي قدرة السوق على الاستيعاب، بما يمنع سحب السيولة المتاحة ويحد من الضغوط السلبية على الأسعار.



تقييم تجربة الطروحات الحكومية يتوقف بالأساس على الأهداف النهائية وآليات التنفيذ

وأشار سعيد إلى أن تقييم تجربة الطروحات الحكومية يتوقف بالأساس على الأهداف النهائية وآليات التنفيذ، موضحًا أنه في حال اقتصرت الطروحات على البيع السريع بهدف تدبير العملة الأجنبية أو سد عجز الموازنة دون إحداث تغيير حقيقي في أسلوب إدارة الشركات، فإن النتائج ستكون مؤقتة وقد يعقبها حالة من الركود.

وأضاف أن الطروحات، إذا اقترنت بإصلاحات هيكلية حقيقية تشمل تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الملكية لصالح القطاع الخاص، فإنها قد تمثل دفعة قوية لتعميق سوق المال، وجذب استثمارات طويلة الأجل، وإرساء مرحلة جديدة من الكفاءة التشغيلية بعيدًا عن الإدارة المباشرة للدولة.

تحذيرات من مشكلات وأخطاء التسعير

وحذر من أخطاء وصفها بالخطيرة في تسعير الطروحات، وفي مقدمتها المبالغة في التقييم سعيًا لتحقيق حصيلة أعلى، الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل الاكتتاب أو تراجع السهم فور بدء التداول، أو على النقيض، التسعير المنخفض تحت ضغط الحاجة للسيولة، بما يترتب عليه إهدار للمال العام وإرسال إشارات سلبية بشأن التفريط في الأصول.

تجنب إجراء مقارنات مع أسواق تختلف في طبيعتها عن السوق المصري

وشدد على ضرورة تجنب إجراء مقارنات مع أسواق تختلف في طبيعتها عن السوق المصري، أو إغفال الالتزامات والديون غير الظاهرة، إلى جانب أهمية اختيار توقيت الطرح بعيدًا عن فترات الاضطراب الحاد في الأسواق العالمية.

وأكد سعيد أن القلق من البيع بأقل من القيمة العادلة يُعد مبررًا ومشروعًا، في ظل الضغوط المرتبطة بتوفير العملة الصعبة، مشددًا على أهمية الاعتماد على آليات تسعير احترافية، مثل أسلوب البناء السعري (Book Building)، والاستعانة بمقيمين ماليين مستقلين يتمتعون بسمعة دولية.



كما دعا إلى استخدام أكثر من نموذج للتقييم، من بينها نماذج التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات الربحية، مع الالتزام الكامل بالإفصاح عن البيانات المالية والافتراضات المستخدمة في عملية التقييم.

وتابع أنه لتفادي تكرار مشكلات ضعف السيولة عقب الطروحات، ينبغي ضمان نسبة تداول حر تتراوح بين 20% و30%، إلى جانب تعيين صانع سوق محترف يلتزم بتوفير أوامر بيع وشراء مستمرة للحد من التذبذبات السعرية الحادة.

وشدد كذلك على أهمية جذب مستثمرين استراتيجيين ومؤسسات استثمارية ذات أفق طويل الأجل، بما يسهم في دعم استقرار السهم وزيادة جاذبيته لصناديق الاستثمار والمؤشرات العالمية.

ارتفاع أسعار الفائدة يمثل منافسًا مباشرًا لسوق الأسهم

وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل منافسًا مباشرًا لسوق الأسهم، حيث يفضل المستثمر المحلي العوائد المضمونة في البنوك وأدوات الدين الحكومية، وهو ما يضغط على التقييمات، إلا أن التوقعات بخفض الفائدة مستقبلًا تعزز جاذبية الأسهم مع بدء دورة التيسير النقدي.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، أشار إلى أن استقراره يعد عاملًا محوريًا لجذب المستثمر الأجنبي، لا سيما في الشركات التي تحقق إيرادات دولارية أو تعتمد على التصدير، لما توفره من تحوط طبيعي ضد تقلبات العملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.