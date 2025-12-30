الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
حوادث

براءة الفنانة شمس من تهمة سب خبيرة تجميل

الفنانة شمس، فيتو
الفنانة شمس، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة الجنح الاقتصادية ببرأة الفنانة شمس نبيل، ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدها من خبيرة تجميل، وذلك في القضية التي اتُهمت فيها شمس بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كشفت الفنانة شمس عن الأسباب التي أدت إلى ابتعادها الطويل عن الوسط الفني، مؤكدة أن سلسلة من الأحداث المؤلمة أثرت عليها نفسيًا بشكل كبير، وأشارت إلى وفاة اثنين من أشقائها وبتر ساق شقيقها الأصغر، إضافة إلى وفاة والدتها، والتي وصفتها بأنها كانت من أصعب اللحظات في حياتها.

شمس تروي قصة صعوبات الحياة المالية والأزمات الشخصية


وأوضحت  أن حياتها واجهت تحديات أخرى، حيث تعرضت للطرد من العقار الذي كانت تسكن فيه بسبب تأخرها في دفع إيجار 17 جنيهًا فقط، ورفع مالك العقار ضدها دعوى تتهمها بإتلاف العقار ومطالبتها بتعويض 50 ألف جنيه، ما شكل ضغطًا إضافيًا على حياتها اليومية.

 
وتحدثت شمس عن انفصالها عن والد ابنها، موضحة موقفها الإنساني تجاهه:"الست المصرية الأصيلة، مش معنى أنها أطلقت تسيب جوزها ينام في الشارع علشان مش عنده سكن، دا أبو ابني ومش هسيبه يقعد في الشارع، أنا أصلا أجوزت علشان خاطر أمي تشوف أحفادها".

وأوضحت شمس أن الطلاق جاء بعد 13 سنة من الزواج، معتبرة أحيانًا الطلاق وسيلة لتجنب المشاكل أمام ابنها، وأضافت أن طليقها انتقل للإقامة في الإسكندرية في بيت والدتها وكان يعيش معهم في المنزل سابقًا، مؤكدة أن هذا الأمر طبيعي ولا يوجد فيه أي خطأ.

 
وتابعت شمس حديثها قائلة:"عندما يكون والد طفلك يعيش معك في المنزل، يكون هناك ما يحرمكما إسلاميًا، ولكن إنسانيًا لا، لو هو مر نفس الظروف مش هيسيبني أنا في الشارع، وهو هيقعد في أوضة لوحده أو مع ابنه، وأنت هتقعدي في أوضة لوحدك، مش معنى أننا تطلقنا يبقى نقتل بعض."

وأكدت الفنانة شمس  أن التعامل الإنساني والرحمة يجب أن يسبقا أي خلافات، مشيرة إلى أن العلاقة بينهما مستمرة من أجل ابنها وأنه حق عليهما.

