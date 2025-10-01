شمس تكشف لفيتو تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها من داخل منزلها

كشفت الفنانة شمس في تصريح خاص لفيتو تفاصيل سرقة منزلها مؤكدة أن اللي سرقها هو حد يعرفها كويس وعارف خط سيرها.

وقالت؛ دخلوا عليا وأنا نايمة الساعة 2 الضهر ومكنتش حاسة وكأن في شي اترش عليا، واتسرق مني كل حاجة حتي اللبس بتاعي، وأكتر شيء فرق معايا أكتر من السرقة هو أن السارق موت الكلبة بتاعتي.

وأضافت: أنا بيتي فيه جنينة وممر خاص، ومحدش بيجي ليا غير الديلفيري وست شغالة بتيجي تنظف الشقة وأنا ماقدرش أتهم حد.

