الخميس 02 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

شمس تكشف لفيتو تفاصيل تعرضها لسرقة مجوهراتها من داخل منزلها

شمس
شمس

كشفت الفنانة شمس في تصريح خاص لفيتو تفاصيل سرقة منزلها  مؤكدة أن اللي سرقها هو  حد يعرفها كويس وعارف خط سيرها.

وقالت؛ دخلوا عليا وأنا نايمة الساعة 2 الضهر ومكنتش حاسة وكأن في شي اترش عليا، واتسرق مني  كل حاجة حتي اللبس بتاعي، وأكتر شيء فرق معايا أكتر من السرقة هو أن السارق موت  الكلبة بتاعتي.

وأضافت: أنا بيتي فيه جنينة وممر خاص، ومحدش بيجي ليا غير الديلفيري وست شغالة بتيجي تنظف الشقة وأنا ماقدرش أتهم حد. 

