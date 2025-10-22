كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بشارع الجلاء بالمنصورة (صور)

شهد شارع الجلاء بمدينة المنصورة في منتصف يوم أمس، كسرًا مفاجئًا في ماسورة مياه رئيسية، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه وتعطل حركة المرور.

وانتقلت على الفور فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال إصلاح الكسر وشفط المياه من الشارع.

وذلك في حضور المهندس متولي الطنطاوي مدير شركة المياه والصرف الصحي، والمهندسة منال بدران رئيس قطاعات شركة المياه والصرف، ومهندسي الشركة والفنيين والعمال ومعدات الشركة.

كما حضر من حي غرب مهندس مصطفى العراقي مدير قسم المشروعات والرصف

والمهندسة ولاء الدمياطي مدير قسم المشروعات بحي غرب.

وأكد مصدر بالشركة أن السبب المبدئي للكسر هو تهالك الماسورة نتيجة للفترة الزمنية البعيدة في الشبكة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة رصف الجزء المتضرر بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

كان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد أكد أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من شارع الجلاء من بوابة الجامعة حتى ميدان مشعل، وأنه تمت أعمال التغطية من تقاطع جيهان حتى تقاطع الثانوية في الاتجاهين، والحارة اليمنى من شارع الثانوية حتى محطة الصرف، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024-2025، وتهدف إلى رفع كفاءة وتطوير الشارع وتحسين الصورة البصرية، تحت إشراف مديرية الطرق.

من جانبها، أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن مشروع رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة، يأتي ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024-2025، وتم الانتهاء من تغطية طبقة الأسفلت من تقاطع جيهان حتى تقاطع الثانوية بالكامل، ومن شارع الثانوية حتى محطة الصرف في الحارة اليمنى.

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كذلك الانتهاء من إصلاح كسر بخط المياه بمنطقة الجلاء، مؤكدًا على أهمية إعادة الشئ لأصله في أسرع وقت ممكن مع الالتزام بمعايير الجودة والحفاظ على الشكل الجمالي للشوارع.

وخلال جولته، حرص على لقاء عدد من المواطنين للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيدًا بتعاونهم واستجابتهم الدائمة، ومؤكدًا أن الهدف الأساسي من كل الجهود هو خدمة المواطن وتوفير بيئة نظيفة ومنظمة وآمنة للجميع.

