انفجار ماسورة خط مياه رئيسي بطريق الإسكندرية مطروح وتعطل الحركة المرورية (صور)

تسبب كسر مفاجئ لماسورة مياه رئيسية قطر ٧٠٠ مم بطريق الإسكندرية مطروح أمام حي العجمي في الاتجاه القادم من الإسكندرية، غرب المحافظة في توقف الحركة المرورية بعد أن أغرقت المياه الشارع الرئيسي والشوارع الجانبية، وجرى غلق المياه وقطعها عن المنطقة، وذلك منذ قليل.

فيما تقوم شرطة المرور بالعمل على تسيير الطريق والذي توقفت حركته إلى ما بعد ميناء الدخيلة.

كانت غرفة عمليات حي العجمي برئاسة نور الهدى محمد رئيس الحي، تلقت بلاغًا بانفجار ماسورة في طريق الإسكندرية مطروح، أمام الحي، على الفور توجه مدير المتابعه عبد الرحمن جاد، برفقة قوات الحماية المدنية والمياه والصرف الصحي وشرطة المرور.

وتبين انفجار ماسورة رئيسيه قطر ٧٠٠ مم، مما تسبب في هبوط أراض وغرق الشارع الرئيسي إسكندرية مطروح، وتعطل الحركة المرورية.

وقام مسؤولي شركة المياه بغلق المحبس العمومي للمياه في المنطقة، فيما تقوم سيارات الإطفاء والمياه والصرف الصحي برفع المياه من الشارع، وتقوم شرطة المرور بالعمل تسيير الحركة المرورية التي توقفت بسبب غرق الشارع.

وبدء مسؤولي وفني شركة المياه بالحفر حول الماسورة للعمل على إصلاحها.

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