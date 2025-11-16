تحويلات مرورية بشارع التسعين في التجمع بسبب ماسورة مياه مكسورة (صور)

18 حجم الخط

تواصل الخدمات المرورية بالقاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، تنظيم حركة المرور بشارع التسعين بـ التجمع الخامس، إثر حدوث زحام مروري نتيجة تدفق كميات كبيرة من المياه بسبب ماسورة مكسورة.

وقامت قوات الإدارة العامة لمرور القاهرة بفرض تحويلات مرورية مؤقتة لتيسير الحركة، لحين انتهاء شركة مياه القاهرة من إصلاح الماسورة وسحب المياه من الطريق.



وانتقلت فرق الطوارئ وشركة مياه القاهرة فورًا إلى موقع الكسر لبدء أعمال الإصلاح وسحب المياه المتدفقة، بهدف إعادة الطريق إلى حالته الطبيعية بأسرع وقت ممكن.

وذلك عقب تلقي قوات أمن القاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بشأن وجود زحام مروري بشارع التسعين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسيير الحركة المرورية وضبط الموقف.

