محافظ القاهرة: استمرار سوق اليوم الواحد بالمرج حتى شهر رمضان

18 حجم الخط

قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إن سوق اليوم الواحد الذي أقامته المحافظة اليوم بـ حى المرج بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حظى بإقبال كبير من المواطنين لتنوع وجودة المعروضات، ونسب التخفيضات الكبيرة على السلع المعروضة به.

وأكد استمرار إقامة السوق أسبوعيًا بنفس المكان حتى حلول شهر رمضان المبارك ليتمكن المواطنون من الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وسوق اليوم الواحد الذي تقيمه المحافظة أمام حى المرج، بالتعاون مع وزارة التموين، يأتى ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد لتوفير السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسب تبدأ من ١٥% وتصل إلى ٥٠% في بعض السلع.

ويشارك فى السوق الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، وجهاز الخدمة الوطنية، وجهاز مستقبل مصر، وشركة المصريين، وعدد من شركات القطاع الخاص.

ويضم السوق ٥٠ عارضًا لبيع كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر، والعسل، والبقوليات، والبيض، بالإضافة إلى منتجات عدد من الأسر المنتجة التي تقدم أطعمة جاهزة للطهو.

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمحاربة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأكد محافظ القاهرة أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة، مضيفًا أنه يمكن تغيير أماكن أسواق اليوم الواحد طبقًا للعرض والطلب، واحتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القاهرة ضرورة التزام العارضين بالأسعار المخفضة وجودة السلع المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية وضمان سلامة السلع الغذائية المطروحة، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير تجربة تسوق آمنة ومريحة للمواطنين.

ودعا محافظ القاهرة المواطنين للحصول على احتياجاتهم الاسبوعية من اسواق اليوم الواحد، والاستفادة من التخفيضات.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم الدعم اللوجستي لأسواق اليوم الواحد، ودعم نشرها فى الأحياء لضمان حصول المواطنين على سلع عالية الجودة بأسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.