"تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة" بالعدد الجديد من مجلة مصر المحروسة

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الثلاثاء، العدد الإلكتروني الجديد "412" من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

مجلة مصر المحروسة

وفي افتتاحية العدد نقرأ مقالا للدكتورة هويدا صالح، رئيس التحرير، بعنوان "تبسيط التاريخ المصري القديم للناشئة: بناء الهوية من خلال السرد القصصي"، تتناول خلاله أهمية تبسيط التاريخ المصري القديم للأجيال الناشئة، بوصفه ضرورة ثقافية ووطنية لبناء الوعي والهوية، لا مجرد ترف معرفي.

وتوضح "صالح" أن التاريخ المصري رغم ثرائه الحضاري، ما زال حبيس الكتب الأكاديمية المعقدة، الأمر الذي يخلق فجوة بينه وبين الأطفال والشباب، مؤكدة الحاجة إلى تحويل هذا التراث إلى سرديات قصصية وروائية قادرة على إحياء الماضي، وجعله قريبا من الوجدان المعاصر.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

وتشير إلى أهمية توظيف البعد القيمي في النصوص المصرية القديمة، مثل تعاليم بتاح حتب، وشكوى الفلاح الفصيح، وغيرها، وتحويلها إلى قصص درامية يمكن استيعابها وتطبيقها في الحياة المعاصرة، بدلا من تقديمها في صورة نصوص جامدة.

وتؤكد في ختام مقالها ضرورة الموازنة الدقيقة بين الدقة العلمية والإبداع الفني عند تبسيط التاريخ، مع توظيف وسائط متعددة مثل الرواية، والدراما، والأفلام، والألعاب، إلى جانب دور المؤسسات التعليمية.

وفي باب "ملفات وقضايا" يقدم أشرف قاسم تقريرا عن الكاتب الراحل مصطفى نصر الذي لقب بـ "حكاء الإسكندرية"، راصدا حالة الحزن التي خيمت على الأوساط الثقافية بعد وفاته.

كما يستعرض التقرير شهادات لنخبة من الكتاب والنقاد، أمثال أشرف العشماوي وإبراهيم داود، وغيرهم من الذين أجمعوا على تفرد مشروع نصر الأدبي الذي انحاز لتوثيق تاريخ الإسكندرية، وحكايات أحيائها الشعبية وتأريخ حركتها الموسيقية بأسلوب يمزج بين التوثيق والسرد الروائي الشيق.

وفي باب "مسرح" تكتب السودانية ريم عباس عن "مهرجان المسرح العربي" المقرر إقامته في القاهرة، بالتعاون بين وزارة الثقافة المصرية والهيئة العربية للمسرح، بما يعكس دور مصر كمركز ثقافي إقليمي، واهتمام قيادتها بالقوة الناعمة.

وتشير الكاتبة إلى أن من أبرز محاور المهرجان ترسيخ المسرح كوسيلة للتعبير المعرفي والحوار الحضاري، ومناقشة القضايا الإنسانية بصيغ جمالية مبتكرة، مؤكدة أهميته بوصفه مشروعا ثقافيا يستهدف استدامة الحوار الفني وبناء أرشيف مسرحي عربي للأجيال القادمة.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "دراسات نقدية"، ويكتب خلاله أحمد فاروق بيضون عن المجموعة القصصية "بالألوان" للقاصة جيهان عوض، بوصفها تجربة سردية ثرية تنشغل بعوالم المرأة وصراعاتها النفسية والاجتماعية، من خلال اعتمادها على الرمزية، والواقعية السحرية.

ويشيد الناقد بقدرة الكاتبة على أنسنة التفاصيل اليومية، وكشف التناقضات الإنسانية، وطرح قضايا الأسرة، والسلطة الذكورية والنفاق الاجتماعي، بأسلوب لغوي مكثف وحس جمالي يمزج بين الأصالة والتجريب.

وفي باب "أخبار وأحداث" يكتب أكرم مصطفى عن كتاب "أنبياء الله ومصر القديمة" للكاتب حسين عبد البصير، الذي يقدم خلاله قراءة فكرية ومعرفية جديدة لعلاقة الأنبياء بمصر القديمة، متبنيا منهجا علميا يوازن بين قدسية النصوص الدينية والحقائق الأثرية والتاريخية، مع إبراز مصر بوصفها أرضا للحضارة والعقيدة، ومركزا محوريا في تاريخ الإنسانية والبحث عن الخلود.

وفي باب "رواية" تتناول السورية أماني أحمد إسكندراني، رواية "تاتي" للكاتبة كريستين دوير هيكي، بوصفها عملا موجعا يهز القارئ، ويمنحه وعيا إنسانيا أعمق بمعاناة الطفولة المنسية، من خلال حكاية طفلة في الثامنة من عمرها، تنقل تفاصيل حياتها اليومية، وتعكس معاناة الطفولة داخل أسرة مفككة يسودها العنف اللفظي والجسدي.

وفي باب "كتب ومجلات" يبحث عاطف عبد المجيد عن إجابة سؤال كيف نتخلص من المعاناة ونصل إلى السعادة، من خلال عرض تحليلي لكتاب "العالم مرآة القلب" للكاتب الصيني شيويه موه، الذي يطرح فكرة مركزية مفادها أن العالم انعكاس للعقل، وأن تغيير الداخل يقود بالضرورة إلى تغيير الأفعال والحياة بأكملها.

كما يركز الكتاب على مفهوم السعادة الحقيقية، وإدراك أن كل شيء يمر ولا يدوم، سواء الألم أو الفرح، بما يمنح الإنسان هدوءا وسلاما، ويحرره من القلق المرتبط بالمكاسب والخسائر ونظرة الآخرين.

أما في باب"خواطر وآراء" تكتب أمل زيادة مقالها الثابت "كوكب تاني" الذي تناقش خلاله قضايا يومية وحياتية.

